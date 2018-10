PP, Ciudadanos y Podemos no han decidido aún si apoyarán o no el acuerdo de horarios comerciales

Publicado 13/02/2018 16:40:39 CET

Los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos y Podemos no han definido aún qué postura tomarán en la votación este miércoles en Corts del acuerdo de horarios comerciales, tal y como han indicado diputados de estas tres formaciones tras la Junta de Portavoces.

La portavoz adjunta del PP Eva Ortiz ha explicado que el mismo miércoles celebrarán una reunión del grupo previa al pleno y decidirán su posición, porque "no es un asunto claramente decidido todavía". Ha admitido que no es "ningún secreto" que el PP es un partido que "apuesta por la libertad horaria" pero la postura "no está decidida", ha dicho.

Por su parte, Ciudadanos también tiene pendiente decidir su posición y asegura que "las cosas están en el aire", mientras que desde Podemos César Jiménez ha señalado que anunciarán su postura este mismo miércoles.

"Si estamos todavía definiendo la posición es obvio que tenemos algunas dudas", ha dicho, y ha remarcado que aunque el proceso de participación ha sido "importante, podía haber sido mayor" y la propuesta "puede suponer un avance en Valencia pero un retroceso en Alicante".

Por su parte, Mònica Àlvaro (Compromís) ha asegurado que no les inquieta el hecho de que estas tres formaciones no tengan aún clara su postura y ha destacado que el acuerdo conseguido en el Observatorio de Comercio es "histórico" y están convencidos de que "es un buen acuerdo para la sociedad valenciana".

La proposición de ley plantea modificar la ley de comercio, en cumplimiento del pacto sobre horarios comerciales alcanzado el pasado 4 de diciembre en el Observatorio del Comercio Valenciano -donde están representadas asociaciones de empresas comerciales, sindicatos, asociaciones de consumidores y cámaras de comercio-.

El pacto que fijó en 38 días los festivos aperturables en las cinco Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de València ciudad y en la totalidad de la ciudad de Alicante, desde el 15 de junio y hasta el domingo de después de Reyes.

El contenido de ese acuerdo se plasma en la proposición de ley que se ha presentado en las Corts, que modifica los artículos 17,18 y 22, así como la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunidad Valenciana.

La iniciativa legislativa defiende que se plantea en relación con la apertura de domingos y festivos "un régimen de horarios de apertura al público estable, con criterios constantes y predeterminados, más horizontal y equitativo y en el que haya una mayor coincidencia de los intereses empresariales, la conciliación de la vida familiar y laboral y los hábitos de consumo de la ciudadanía en general".