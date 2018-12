El PP denuncia que Almenara lleva "dos años sin izar la bandera de España"

Actualizado 01/12/2018 13:41:00 CET

CASTELLÓN, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Almenara (Castellón), Alicia Bañuls, ha presentado una denuncia ante la Subdelegación de Gobierno para que obligue a la alcaldesa, Estíbaliz Pérez, a cumplir la Ley de Banderas, ya que "lleva dos años sin izar la bandera de España, como es obligatorio, ni tampoco la autonómica y la europea".

La 'popular' ha asegurado en un comunicado que la alcaldesa socialista está así "incumpliendo de manera descarada, desde hace mucho tiempo, el artículo 3.1. de la Ley 39/1981 por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, de acuerdo con la Constitución Española".

"La Ley exige que la bandera de España ondee en el exterior y ocupe el lugar preferente en el interior de todos los edificios públicos del territorio nacional, como es el Ayuntamiento", ha subrayado Bañuls, que ya presentó una moción por este motivo en un pleno.

Pese a que esta iniciativa fue "aprobada democráticamente", ha criticado que la primera edil "ha optado por seguir incumpliendo lo acordado sin izar la bandera nacional durante años, desafiando lo establecido y la legalidad".

La líder del PP ha adjuntado a la denuncia una fotografía tomada este pasado viernes para "dar fe de que la bandera española sigue sin ponerse en la fachada de la Casa Consistorial". Según ella, una de las "excusas" de la alcaldesa es que la están lavando. "No sabemos a qué lavandería o tintorería la habrá llevado, porque están tardando ya dos años en dejarla limpia", ha ironizado.

En cualquier caso, ha advertido que se trata de un asunto "muy serio" y "una auténtica provocación para los vecinos de Almenara y para todos los españoles, al negar, al rechazar, al ningunear de esta manera los símbolos y enseñas nacionales que nos representan a todos, hiriendo de esta forma tan radical y sectaria a los vecinos que aman a su país, España".

"A lo mejor deberíamos recordarle a la socialista Estíbaliz Pérez que vivimos en España y que tenemos una bandera y una Constitución que ella misma juró el día que tomó posesión de su cargo y recibió el bastón de mando de la localidad, por si no se ha enterado aún", ha aseverado.

ROTA POR EL AIRE

Otra de las "excusas" de la alcaldesa que ha censurado la 'popular' es que "la bandera se ha roto debido al aire". Y ha afirmado: "No sé cómo no le da vergüenza mentir de esta forma y ser así de cínica y poco responsable con el Ayuntamiento y los vecinos a los que representa. Si se ha roto, que compre una nueva, pero no ponerla durante dos años es lamentable, una falta de respeto a su país".

Ante esta situación, la portavoz del PP ha insistido en que seguirá denunciando que "no se está cumpliendo la Ley de Banderas y la defensa de los símbolos nacionales". Por todo ello, ha exigido a la subdelegada del Gobierno en Castellón, Soledad Ten, que "tome medidas cuanto antes" e informe sobre los motivos por los que no se iza la bandera de España en el Ayuntamiento de Almenara.

Ha manifestado su confianza en que "pronto obliguen a la socialista Estíbaliz Pérez a cumplir con la legalidad y con nuestra Constitución y podamos sentirnos orgullosos en Almenara de nuestra bandera al verla ondear en el exterior del Ayuntamiento, sin complejos".

A la espera de la respuesta de la Subdelegación del Gobierno de Castellón, ha avanzado que no descarta "emprender las acciones legales necesarias" si su requerimiento oficial no es atendido conforme a lo que dicta la Ley de Banderas, "conforme a la Constitución".