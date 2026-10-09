El PP destaca la "contundencia" de Llorca para exigir "lo que los valencianos merecemos y el Gobierno nos niega"

VALÈNCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha destacado la "contundencia" del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para reclamar este 9 d'Octubre "aquello que los valencianos nos merecemos y aquello que el Gobierno de Pedro Sánchez han venido de manera sistemática negándonos".

"Cosas tan elementales, tan necesarias, tan lógicas, que no tienen color político, como puede ser el agua, la financiación o las infraestructuras. Eso es lo que el presidente, con toda la nitidez y con toda la contundencia, ha reivindicado en su discurso", ha manifestado a los periodistas a su salida del acto institucional por el Día de la Comunitat Valenciana en el Palau de la Generalitat.

En su intervención, el jefe del Consell y presidente de la gestora del PPCV ha prometido defender los intereses de los valencianos "desde el diálogo, con argumentos, lealtad y serenidad, pero también con firmeza", al tiempo que se ha mostrado convencido de que los "grandes desafíos" en ámbitos como la vivienda, la educación o la cohesión territorial "requieren grandes entendimientos".

Por otro lado, el síndic del PP se ha quejado de que, según él, los portavoces de PSPV y Compromís en Les Corts, José Muñoz y Joan Baldoví, respectivamente, no han aplaudido en el acto cuando se ha hecho entrega de la Alta Distinción de la Generalitat al pueblo de Ceuta, en el marco de la entrada masiva de migrantes que tuvo lugar a finales de julio. Pastor ha cargado contra la actuación del Gobierno en esta crisis y ha acusado a PSPV y Compromís de "seguir actuando de manera miserable y rastrera con el pueblo de Ceuta", ya que ha asegurado que "no han aplaudido un reconocimiento que no tiene color político a Ceuta y a la integridad de España".

"CUANDO SE TRABAJA BIEN, SE REFLEJA EN LAS ENCUESTAS"

Preguntado por la encuesta electoral que publican este 9 d'Octubre los diarios de Prensa Ibérica, que estima que el PP sería el partido más votado en las próximas autonómicas y repetiría al frente del Consell en un gobierno junto a Vox, el portavoz 'popular' ha afirmado que no le ha "sorprendido", porque a su juicio los sondeos "no hacen más que reflejar el buen trabajo que el Consell de Pérez Llorca viene realizando durante los últimos diez meses".

"En el día a día, cuando se trabaja bien, cuando se solucionan los problemas de los valencianos, cuando se está a lo que se debe y no en el cálculo político como otros, la gente lo ve, lo valora y se refleja en unas encuestas que dan un resultado muy interesante, muy bueno para el Partido Popular", ha dicho, para remarcar que en el PPCV están "siempre pies en el suelo" y a "seguir trabajando" porque "las encuestas son encuestas" y "todavía queda mucha legislatura".