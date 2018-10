El PP dice que "Sánchez da plantón a Puig" en la Fiesta de la Rosa del PSPV "como también lo ignora en Madrid"

Actualizado 15/09/2018 12:20:22 CET

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PPCV, Elena Bastidas, ha afirmado que el presidente del Gobierno y del PSOE, Pedro Sánchez, "da plantón a (Ximo) Puig --secretario general del PSPV-- en la Fiesta de la Rosa que los socialistas valencianos celebran este domingo, 16 de septiembre, "como también lo ignora en Madrid, donde aún no lo ha recibido como 'president' de la Generalitat".

En un comunicado, la 'popular' ha subrayado que "la celebración de los socialistas se produce bajo la sombra de la detención del expresidente de la Diputación --Jorge Rodríguez--, la dimisión de la ministra (Carmen) Montón, la fractura con sus socios de Consell y la investigación en los tribunales de una posible financiación irregular en el partido".

Por tanto, "el PSPV no tiene ningún motivo de celebración para el Día de la Rosa, ya que se ha convertido en un partido agotado", y ha recalcado que "si fueran coherentes, ni los socialistas valencianos ni Ximo Puig celebrarían nada".

"Ni siquiera son escuchados por Madrid, ya que el presidente del Gobierno no ha recibido todavía a Puig en la Moncloa y ni siquiera va a asistir en calidad de secretario general del partido, aunque el año pasado sí estuvo. Sánchez se ha acostumbrado a dar plantones a Puig", ha enfatizado.

"CARTEL A LA ALTURA DE THE KILLERS"

En esta línea, Bastidas ha ironizado que "igual Puig debería haber preparado un cartel a la altura de The Killers para que Sánchez se desplazara a la Comunitat, ya que no hace tanto no tuvo reparo en venir en el Falcon para asistir al FIB", en Benicàssim (Castellón) este verano.

"Ante la ausencia de Sánchez, Puig deberá contentarse con el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, con quien la relación nunca ha sido muy fluida", ha sostenido, para instar al también ministro de Fomento a "dar explicaciones sobre la financiación del partido y la causa por la que se investiga al PSPV".

La 'popular' también ha lamentado "los pasos hacia atrás que ha dado el PSPV en materia de financiación autonómica: ha pasado de pedir el cambio de modelo como algo inminente a hablar ahora de negociaciones y dilatar el tiempo".