El PP, dispuesto a apoyar la recuperación del Premi Guillem Agulló en Les Corts

El síndic del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, se ha mostrado dispuesto a apoyar la recuperación del Premi Guillem Agulló en la cámara a partir de un texto que refleje la declaración institucional que lo impulsó en 2016. La propuesta deberá partir de una iniciativa que no requiera unanimidad de los cuatro grupos ya que Vox ha insistido en su oposición a apoyar que el galardón lleve el nombre de Agulló.

Este podría ser el caso de la propuesta de acuerdo de la Mesa que ha anunciado que presentará el síndic de Compromís, Joan Baldoví. Saldría adelante si finalmente cuenta con el apoyo de PP, PSPV y Compromís, que ostentan cuatro de los cinco asientos del máximo órgano de la cámara (el otro es el de la presidenta, Llanos Massó, de Vox). Barrachina ha insistido en su acuerdo con el texto de la declaración institucional y su disposición a volver a aprobarlo, aunque ha matizado que no conoce el contenido de la propuesta de Compromís.

La entrega de estos galardones nace a partir de una declaración institucional --un texto que requiere unanimidad de la cámara y que no puede salir adelante si un grupo se opone-- que salió adelante en 2016 con los votos de PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podem. A partir de ella, el 'president' Enric Morera puso en marcha el Premi Guillem Agulló, que se otorgaba a personas destacadas en la lucha contra los delitos de odio.

Tanto Baldoví como el síndic socialista, José Muñoz, han instado al PP a mantener en esta cámara el galardón, y aunque no se han pronunciado en contra de la propuesta de los 'populares' de que se entreguen estos premios desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) --donde Vox no está representado y, por tanto, sí habría unanimidad--, han incidido en la necesidad de que se otorguen desde el parlamento como se lleva haciendo los últimos ocho años.

Precisamente, el portavoz 'popular' ha señalado que volvería a apoyar la declaración institucional que se aprobó en 2016 condenando el "vil y cruel crimen" de Guillem Agulló, y ha señalado que en caso de que no fuera posible esta unanimidad, estaría dispuesto a apoyar una iniciativa en repulsa de este asesinato y también en memoria de las víctimas de ETA como el profesor Manuel Broseta y el resto de fallecidos a manos de la banda terrorista cuyos casos no están esclarecidos.

En este sentido, Barrachina ha remarcado que el PP siempre ha asistido al acto de entrega --que tradicionalmente se ha celebrado el Día de Les Corts, el 25 de abril-- y ha insistido en que estaría de acuerdo en que se continuaran celebrando. Vox no participó en este acto en varias ocasiones durante la legislatura pasada, cuando eran el tercer partido de la oposición.

El síndic ha destacado que su partido se encuentra en la "centralidad" y ha defendido que esta es una posición que mantiene el 'president' Carlos Mazón. También ha remarcado que su partido propuso ayer en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que se hicieran cargo del galardón, al ver posible la unanimidad en esta cámara.

"QUÉ PENA DAN"

El socio del PP en el Consell, Vox, no se ha mostrado favorable a esta propuesta. Su síndic, José María Llanos, ha señalado en declaraciones a los medios previas al pleno que no comparten la propuesta pero que no se sienten "desautorizados" por el PP ya que no son "sus jefes". También ha considerado que serán ellos quienes deban "explicar" esta propuesta.

Llanos ha criticado que el premio llevara el nombre de "un señor que, según la propia televisión pública valenciana era un independentista de izquierdas". "Cuando llegamos al Gobierno dijimos que queríamos eliminar todo sesgo partidista, toda intervención o actividad sectaria de la política valenciana y ofrecer estrictamente un servicio público a los valencianos", ha añadido.

De hecho, ayer en su cuenta de 'X', criticó la propuesta del PP en la FVMP: "Esto pasa donde no está Vox: el PP se baja los pantalones para elogiar a un 'independendista d'esquerres'". Y añadió: "El PP, en la FVMP, como no está Vox, a conjurarse con los 'independentistas d'esquerres'. Qué pena dan. Sin Vox no tienen remedio".

También la presidenta de la Cámara, Llanos Massó, escribió en la misma red social: "Cuando no está Vox, como en la Federación de Municipios, el PP intenta hacerse perdonar sus puntuales momentos de valentía forzados por Vox, actuando igual que ERC en la Generalitat de Cataluña".

Precisamente, en los pasillos del hemiciclo, José María Llanos ha respondido a la propuesta del gobierno catalán de hacerse cargo del premio: "Si ahora lo quiera dar hasta que se recupere la Comunitat Valenciana tendrá que darlos muchos años, porque en la Comunitat Valenciana los independentistas de izquierdas van a tardar mucho en llegar al Gobierno".

"CINISMO E HIPOCRESÍA" Y "REALIDAD PARALELA"

En pasillos de Les Corts, los portavoces del PSPV y Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví, han culpado al PP de esta situación. Muñoz ha criticado el "cinismo e hipocresía" de Mazón respecto a este tema y ha asegurado que la eliminación del reconocimiento ha sido orden suya.

Además, ha instado a Mazón a que "diga en la Comunitat Valenciana lo que dice en Cataluña" en referencia a su entrevista en TV3. "Es hipócrita y falso porque lo que hace es irse a Cataluña y reconocer que lo que todos sabemos, pero que ellos no se atreven a reconocer aquí, que el asesinato de Guillem Agulló fue a manos de unos fascistas. Yo espero escuchárselo a él aquí en la Comunitat Valenciana", ha añadido.

Por su parte, Baldoví ha señalado que el problema con la propuesta de la FVMP "no es que se haga en otros lugares, es que no se haga en esta casa, que es donde se ha hecho durante ocho años sin problemas". "El PP es el responsable de que no se haga, no Vox, es el PP. Vox ya estaba en la pasada legislatura y el premio se daba sin ningún problema", ha añadido.

Baldoví propondrá por tanto un acuerdo a la Mesa en su próxima reunión o en la próxima Junta de Síndics y "volver a celebrar con total normalidad el premio Guillem Agulló".

Barrachina, por su parte, ha criticado a los grupos de la oposición porque ha considerado que hablan de una "realidad paralela". "En la Junta de Síndics yo mismo dije que el Partido Popular hoy volvería a firmar la declaración institucional en la que condenábamos los ataques fascistas y la muerte de Guillem Agulló", ha insistido.

PNL SOBRE EL ATAQUE AL CASAL ANTIFASCISTA

Por otra parte, el síndic de Compromís también ha señalado que transformará la propuesta de declaración institucional sobre el ataque al casal antifascista de Castelló del pasado 2 de marzo en una PNL para que pueda salir adelante. Tanto el PSPV como el PP se mostraron a favor del texto en la rueda de prensa de la Junta de Síndics de este martes.

Una vez más, Vox se ha opuesto a apoyar esta declaración ya que consideran que no es "coherente" realizar una "declaración institucional sobre un hecho concreto de violencia, entre otras cosas porque además no es la primera ocasión que se produce".