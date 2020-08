El PP pedirá en Les Corts que se inste al Congreso a no convalidar el decreto-ley que "confisca" los ahorros municipales

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado este viernes en Les Corts una Proposición No de Ley de tramitación de especial de urgencia para exigir a los diputados del Congreso que no convaliden el Real Decreto-Ley aprobado esta semana por el Gobierno y que, según denuncia la diputada 'popular' María José Catalá, "pretende confiscar los ahorros de los ayuntamientos".

"Es una cacicada del señor Pedro Sánchez que atenta contra la autonomía local financiera de los municipios y que no se puede permitir. A los alcaldes se les debe dar libertad para invertir en rescatar a sus vecinos y no se les puede chantajear para que cedan sus ahorros a cambio de un préstamo que no se les devolverá hasta dentro de 15 años", ha señalado la parlamentaria valenciana.

Catalá destaca la importancia de que Les Corts "den un mensaje de apoyo a nuestros municipios". "El Botànic se va a tener que retratar en Les Corts: o está favor del chantaje y de la incautación de los ahorros de los valencianos o está a favor de la libertad y la autonomía de nuestros ayuntamientos", ha subrayado.

El PP recuerda que la Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha cifrado el superávit de los consistorios de la Comunitat en unos 400 millones de euros. Según Catalá, el Gobierno ha dado "claras muestras" de que "no es de fiar" ya que la Federación de Municipios y Provincias, con los únicos apoyos a favor del PSOE, "aprobó un acuerdo en el que el Gobierno debía devolver la totalidad de los remanentes en el plazo de 10 años". "Sin embargo, al día siguiente en el BOE se amplió ese plazo a 15 años. No han tardado ni un día en romper el acuerdo", denuncia.

Entre los puntos de acuerdo de la propuesta, la diputada del PP solicita la creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las Entidades Locales y de fondos específicos por valor de más de 1.000 millones de euros para compensar el déficit en los servicios de transporte públicos y para cubrir el coste de la colaboración de las Entidades Locales en la gestión del Ingreso Mínimo Vital. "Deben ser fondos independientes y que no estén condicionados a ningún tipo de cesión de remanentes", ha señalado.