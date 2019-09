El PP pide a Puig un pacto por la estabilidad económica y el empleo ante una recesión "a la vuelta de la esquina"

Publicado 23/08/2019 13:45:23 CET

Critica la "dejadez absoluta" del Consell y pide que el "recorte" de 500 millones de euros no afecte a las políticas de empleo

VALÈNCIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Empleo del PP en Les Corts Valencianes, Juan Carlos Caballero, ha pedido al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que convoque "un Pacto por la estabilidad económica y el empleo de la Comunitat Valenciana" y siente en una mesa a la administración, partidos políticos y agentes sociales para acordar un plan de choque ante el "más que probable" escenario de recesión "que está a la vuelta de la esquina".

Así se ha pronunciado el diputado autonómico en rueda de prensa, que ha alertado que los últimos indicadores económicos en la Comunitat "ponen de manifiesto la salud crítica en la que se encuentra el empleo y la situación económica", al tiempo que ha señalado la caída de un 3,25% la compraventa de viviendas, así como del 2,83% el Índice de Producción Industrial, un 11,5% la creación de empresas y un 11% la matriculación de turismos.

"En cambio, han subido los concursos de acreedores de las empresas, un 13%, la morosidad de la Generalitat con los autónomos y proveedores, siendo la segunda autonomía más morosa de España, y el paro, con 10.700 parados más en junio, liderando el aumento del paro en España según la EPA del segundo trimestre del año y en julio, 639 parados más, mientras baja el paro en toda España", ha explicado. En definitiva, "ha subido lo que siempre sube cuando gobiernan los socialistas".

El portavoz de Empleo del grupo parlamentario 'popular' ha advertido de que otros países ya están "en máxima alerta" ante un escenario "más que probable" de recesión económica "a la vuelta de la esquina".

Así, ha advertido que los valencianos "tenemos todas las papeletas para que la peor parte de la recesión que se avecina se cebe con la Comunitat Valenciana". "Madrid, Andalucía o Murcia ya están preparando rebajas fiscales para estimular la creación de empleo y en cambio Ximo Puig lo critica y solo habla de subir aún más los impuestos, para hacer de la Comunitat un infierno fiscal mientras hace recortes", ha indicado.

"ESTRUCTURA MASTODÓNTICA"

En este sentido, ha criticado que "el Consell, en vez de estimular la creación de empleo y el crecimiento económico, hablan de subir impuestos a las clases medias y trabajadoras, a los autónomos y las pymes, para poder pagar la nueva estructura mastodóntica de este nuevo Consell con el aumento de altos cargos".

"En vez de ofrecer seguridad jurídica y certidumbre a los inversores y a empresas para que contraten, se permiten amenazarles con la tasa turística, con peajes en nuestras autovías y con el bloqueo de infraestructuras estratégicas como la ampliación del Puerto de València", ha aseverado.

Asimismo, el portavoz de Empleo 'popular' ha criticado que el 'president' Puig y el conseller de Economía, Rafa Climent, "en vez de ejecutar políticas de empleo que favorezcan la contratación indefinida de personas desempleadas, y hacer más competitivo nuestro tejido productivo, utilicen el dinero público para pagar a sus entidades afines".

Caballero ha preguntado a Puig "si cree que en un escenario como el que apuntan los datos económicos y con 138 altos cargos de vacaciones, podemos estar preparados para afrontar la inestabilidad económica que está a la vuelta de la esquina".

También ha planteado qué medidas ha tomado el 'president' desde "el alarmante indicador del aumento del paro en el mes de julio, cosa que no ocurría desde 2012, en una comunidad turística como la valenciana".

"DEJADEZ TOTAL Y ABSOLUTA" EN CERCANÍAS

Preguntado por la situación de la red de Cercanías en la Comunitat Valencia tras los últimos datos que reflejan una pérdida de 10 millones de viajeros en la última década, Caballero ha respondido que el Consell "ha de invertir justamente en mejorar el servicio público de transporte para que sea accesible y para que la gente pueda moverse dentro de la Comunitat", al tiempo que ha reivindicado un servicio público "de plena calidad".

El diputado autonómico ha relacionado la pérdida de viajeros con la caída de la actividad económica en la Comunitat: "Todos los indicadores son alarmantes". Además, ha criticado la "dejadez total y absoluta del Consell, que lo único que plantea es un recorte de 500 millones de euros en inversiones para crear empleo y mejorar la red de transportes", entre otras.

En este sentido, ha planteado a Puig que "de esos 500 millones que va a recortar no toque ni un solo euro de las políticas de empleo". "Apostar por empleo es aportar por una mejor calidad de vida y por unas políticas sociales sostenibles", ha añadido.

"GUERRAS INTERNAS DENTRO DEL CONSELL"

Finalmente, ante la negativa del 'president' de la Generalitat de aplicar la vía judicial para abordar la financiación de las comunidades autónomas tras el anuncio de la Generalitat de Catalunya de llevar al Gobierno central a los tribunales por el impago de adelantos de 2019, Caballero ha asegurado que es "otro caso más que se integra dentro de una sucia guerra interna del Consell". "Lo más importante es que no perjudique a los valencianos en el empleo, la sanidad o las políticas sociales", ha añadido.

El portavoz 'popular' se ha mostrado "preocupado" por el posible hecho de que "esas guerras internas dentro del Consell generen más inestabilidad política y que ello perjudique a los intereses de los valencianos".

Así, ha insistido en que Puig "tiene que explicar por qué en 2016 sí que era válido acudir al Tribunal Constitucional, cuando estaba el presidente Rajoy en el Gobierno, y ahora mantiene esa posición de laxitud con Sánchez a la hora de reivindicar los intereses de la Comunitat".

No obstante, ha asegurado que el PP "no va a seguir el juego a los independentistas catalanes, a Torra y su gobierno, mientras vemos cómo sí lo hace Compromís". "No es ninguna sorpresa porque sabemos que en Compromís son primos hermanos de los que gobiernan Cataluña y se tendrán que aclarar entre ellos", ha añadido.