El PP se planteará presentar un recurso a los Presupuestos si no se tienen en cuenta sus enmiendas en Corts

Publicado 04/11/2018 17:56:29 CET

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha asegurado este domingo que "si las enmiendas del PP no se tienen en cuenta y no se corrigen los Presupuestos (de la Generalitat Valenciana de 2019) en vía parlamentaria" se plantearán "la presentación de un recurso", así como que "harán saber a todas las instituciones -la Intervención General del Estado y Europa- que estos presupuestos son una gran mentira".

En esta línea, la líder 'popular' ha afirmado que el Partido Socialista "es sinónimo de mentira". "Puig es mentira y Sánchez es mentira y están mintiendo constantemente a los españoles y a los valencianos", ha manifestado la dirigente.

Bonig se ha pronunciado en estos términos durante un encuentro con militantes en Oliva con los que ha compartido una paella gigante decorada con un logo del PP hecho de pimiento rojo. Allí ha calificado el presupuesto del Consell como "un gran engaño a los valencianos".

Así, se ha referido a la posibilidad de recurrir judicialmente los presupuestos de la Generalitat: "Lo estamos estudiando. Los presupuestos de la Generalitat son una gran mentira y el PP lo que va a hacer es adoptar todas las medidas legales necesarias ante un presupuesto que es un gran engaño a los valencianos, con 2.600 millones de euros de ingresos que no existen y por tanto habrá que recortar en gastos". "Habrá recortes en educación, en sanidad y en inversiones", ha aventurado.

Bonig ha insistido en que, además, "nos suben los impuestos y los valencianos pagaremos el año que viene 1.487 millones más, pero no hay inversión en obras, ni en educación, ni en sanidad para acabar con las listas de espera, ni para dependencia". "En cambio inventan ingresos ficticios y eso no puede ser", ha asegurado.

"El PP --ha continuado-- va a presentar todas las enmiendas necesarias para corregir esta situación. Vemos que Compromís y sobre todo el Partido Socialista están muy nerviosos porque son conscientes de que es un presupuesto irreal y con esos ingresos ficticios es imposible después cuadrar las cuentas y gestionar".

Si finalmente las enmiendas del PP no se tienen en cuenta y no se corrigen los presupuestos en vía parlamentaria haremos saber a todas las instituciones -la Intervención General del Estado y Europa- que estos presupuestos son una gran mentira y no están al servicio de los valencianos y nos plantearemos la presentación de un recurso".

Entre las enmiendas que presentará el PP ha citado la retirada del impuesto de sucesiones, el de patrimonio, y garantizar la libertad en materia lingüística y educativa

Bonig ha puesto Oliva como ejemplo de los recortes del Consell: "Dijeron que harían el centro de salud San Francisco. Ni en el 2017, ni en 2018 y ahora dicen que lo harán en 2019. Mientras, Puig aumenta su partida clientelar con cerca de 5 millones de euros para conceder a dedo a asociaciones y entidades amigas, mientras Oliva se queda sin un centro de salud fundamental".

Asimismo, Isabel Bonig ha expresado su confianza en que en 2019 la ciudadanía volverá a "apoyar de manera mayoritaria al PP" para que gobierne "porque es la única garantía para la gente de Oliva y para trabajar por Oliva después del desastre de estos años de tripartito liderado por Compromís".

SÁNCHEZ "DEBE CONVOCAR ELECCIONES"

Respecto a los contactos del Gobierno para buscar el apoyo de de los partidos independentistas a sus presupuestos, ha señalado que "no se puede pactar con aquellos que quieren atacar nuestra democracia y lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno por lealtad a España y a los españoles es convocar elecciones".

"Sánchez dijo que presentó la moción de censura para disolver las Corts y convocar elecciones. Y es lo que tendría que hacer para que el pueblo español se manifieste, porque no puede pretender la rendición del Estado ante unos señores y unos partidos que han roto el orden constitucional y han dado un golpe de estado", ha manifestado.