El PP registra la candidatura de Paula Sánchez de León para ocupar la vocalía vacante en el Consejo de Transparencia

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VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado la candidatura de la que fuera secretaria autonómica de Comunicación y Relaciones Institucionales y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana durante los gobiernos de Francisco Camps y Mariano Rajoy, Paula Sánchez de León, para ocupar la vocalía que está vacante en el Consejo Valenciano de Transparencia tras el fallecimiento de Vicente Fernández el pasado julio, según ha adelantado 'Valencia Plaza' y ha podido confirmar Europa Press.

Fernández fue uno de los tres vocales designados por Les Corts en marzo, junto a Sonia Margarita Barriga y Eduardo Ruiz. Los miembros de esta autoridad se encontraban en funciones desde el 21 de diciembre de 2020 y dos de los miembros inicialmente nombrados ya no formaban parte del Consejo, por lo que en los últimos tiempos estuvo funcionando con presidente y dos vocales.

El pleno de Les Corts eligió a los vocales al tercer intento, por mayoría absoluta de PP y Vox, dado que en primera y segunda votación era necesario alcanzar la mayoría de tres quintas partes.

Por su parte, Sánchez de León fue también secretaria autonómica de Relaciones con el Estado y Comunicación desde 2004 hasta 2007, secretaria autonómica de Cohesión Territorial, consellera de Justicia y Administraciones Públicas desde 2008, portavoz del Consell desde 2009, directora de campaña del PPCV en 2010, vicepresidenta del Consell y consellera de Presidencia en 2011 y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana desde finales de 2011.

Según ha podido saber Europa Press, la Mesa de Les Corts, en su reunión de este martes, ha acordado proclamar su candidatura, presentada por el PP, al Consejo Valenciano de Transparencia.

De acuerdo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 49 de la Ley 1/2022 de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, la Mesa ha acordado la remisión de la documentación presentada a la Comisión de Régimen de las Instituciones de la Generalitat para la sustanciación de su comparecencia con carácter previo a la votación por el pleno, que se ha fijado para el próximo 28 de octubre a las 10.30 horas.

Sánchez de León dispondrá de un total de seis minutos para una primera intervención, que será seguida por un turno de tres minutos para cada grupo parlamentario de menor a mayor, y finalmente tendrá otro turno de cinco minutos.