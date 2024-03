PP y Vox rechazan reprobar a Barrera y Núñez en Les Corts por "negar la discriminación de las personas LGTBI"

Compromís insta al Consell a impulsar la Estrategia Valenciana por la Igualdad LGTBI y PSPV, a blindar las leyes de protección al colectivo



VALÈNCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han rechazado una moción de Compromís que proponía reprobar al vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera, y a la consellera de Justicia, Elisa Núñez, por lo que consideran "declaraciones homófobas negando la discriminación que sufren las personas LGTBI".

La propuesta, que solo ha contado con el apoyo del PSPV-PSOE, también pedía cesar a Barrera y Núñez así como incidir en la implantación de la Estrategia Valenciana por la Igualdad LGTBI. Además, se ha aceptado una enmienda del PSPV-PSOE que pedía blindar las leyes que protegen al colectivo.

Durante su intervención, el diputado que ha defendido la moción, Francesc Roig, ha instado al PP a "acabar con la homofobia dentro del Consell" y, tras citar insultos recibidos por personas agredidas en ataques LGTBIfóbicos, les ha preguntado: "¿En serio pueden permitir que desde una sede de la Generalitat Valenciana se diga que en la Comunitat Valenciana no existe un problema de discriminación contra las personas del colectivo LGTBI?".

Y también ha reclamado la implantación de la estrategia, que "pone deberes" a todas las Conselleries. "Tenemos un problema cuando el Consell se niega a aplicarlas, y tenemos un problema cuando un conseller de Deportes compara los Gay Games con una carrera de calvos, y también cuando una consellera de Justicia niega la violencia que sufren las personas LGTBI", ha remarcado.

En la misma línea, la diputada del PSPV-PSOE Cristina Martínez ha señalado que las agresiones homófobas se han incrementado en un 70% en el último año, que son la primera causa de delitos de odio de los últimos 20 años y que se estima que solo solo una de cada 10 agresiones homófobas se denuncie. Por ello, ha denunciado hechos como que se retiren banderas LGTBI de municipios o se desplace a las asociaciones del colectivo.

"Todo esto con el silencio cómplice y el voto a favor del Partido Popular", ha añadido, al tiempo que ha criticado que "los discursos que legitiman y menosprecian la violencia contra el colectivo LGTBI son el caldo de cultivo que propician las agresiones contra precisamente este colectivo". "Y visto a lo visto, cualquiera podría pensar que un partido que se autodetermina LGTBI-friendly cesaría inmediatamente a personas de su gobierno que dicen esta clase de declaraciones usando, además, recursos institucionales", ha manifestado.

En el turno de réplica, la diputada de Vox Miriam Turiel ha aseverado que "en esta comunidad no existe un problema de discriminación, no existe un problema de inclusión, no existe un problema de tolerancia, no estamos dispuestos a comprar el marco ideológico que la izquierda quiere imponernos".

"Nuestro proyecto cultural, deportivo o de cualquier índole es el mismo para todos, sea cual sea su orientación sexual", ha señalado y ha asegurado que defienden "a todos los valencianos, sean homosexuales o heterosexuales, porque como dijo nuestro vicepresidente: 'Nosotros cuando nos presentan a alguien no vemos a una transexual o homosexual, vemos a una persona'".

Y por el PP, Marisa Gayo ha criticado al Botànic por no "aplicar su propia ley" y les ha reprochado que "no saben de lo que están hablando": "Según sus suposiciones, han aumentado los casos de delitos de odio dirigidos a personas LGTBI porque en la Comunitat Valenciana hay un gobierno de PP y Vox. Entonces, los líderes de la tabla en los que ustedes han basado esta iniciativa, que son Cataluña y País Vasco, que duplican los datos del resto de autonomías, también están gobernados por PP y Vox", ha ironizado.

"Lo peor de todo es que en realidad a ustedes les importa esto nada, igual que otros temas. Creen tener un nicho de mercado, pero no. Mientras están sujetando su pancarta, no miran hacia atrás y cada vez les quedan menos personas. ¿Les importa un comino difundir miedo? Les da igual las personas porque saben perfectamente lo perjudicial que son el tipo de mensajes que están dando", les ha espetado.

Tras finalizar Gayo su intervención y subir a su escaño, Roig ha pedido la palabra para denunciar que la diputada, según ha señalado, le habría dicho: "Que te follen". Las cámaras del hemiciclo en ese momento estaban enfocando a la presidenta, Llanos Massó, que estaba introduciendo el siguiente punto y las palabras de Gayo no se han escuchado en la retransmisión.

La diputada y buena parte de la bancada del PP y Vox han negado que lo haya dicho mientras que diputados de Compromís y PSPV le han reprochado el gesto y Roig lo ha denunciado en redes sociales, donde varios cargos de su partido le han mostrado su apoyo.

PLAN DE CERCANÍAS

Por otro lado, PP y Vox han logrado con su mayoría que Les Corts tomen en consideración una proposición no de ley (PNL) urgente presentada por el grupo 'popular' para instar a cumplir con el Plan de Cercanías suscrito entre el Gobierno y el anterior ejecutivo valenciano del Botànic.

También han sacado adelante una PNL de Vox para instar al Consell a elaborar un pacto digital con mecanismos que impidan el acceso a la pornografía en dispositivos de niños y jóvenes.

Los grupos que sustentan al Consell han rechazado otra PNL registrada por el PSPV para crear un grupo de expertos que aborde la prohibición de fumar en terrazas, además de estudiar ampliar esa prohibición a otros espacios o actividades.

Tampoco han aceptado PP y Vox la proposición de ley del PSPV para revertir las medidas impulsadas por el Consell en materia de juego, ni las comisiones especiales de estudio sobre los efectos de la sequía en la economía valenciana (Compromís) y sobre el grado de aplicación de la Agenda 2030 en la Comunitat (PSPV).