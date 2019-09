El PPCV denuncia que Marzà "solo ha pagado un 0,53% del dinero presupuestado para construcción de institutos"

Publicado 22/09/2019 13:12:32 CET

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del PP en Les Corts Valencianes, Beatriz Gascó, ha denunciado que el conseller de Educación, Vicent Marzà, "solo ha pagado un 0,53 por ciento del dinero presupuestado para construcción de institutos" y ha criticado que "los datos demuestran que el Consell está recortando presupuesto para la construcción de centros y no paga a los ayuntamientos".

Gascó ha advertido que "los impagos" de Marzà "empiezan a paralizar obras de centros escolares en los ayuntamientos". El PP ha indicado en un comunicado que "en 2018 de los 37 millones de euros presupuestados inicialmente en el Plan Edificant para Secundaria se recortaron 32, y de esos cinco millones que dejaron solo se pagaron 103.000 euros".

En 2019, a fecha 31 de julio, de los 224 millones de euros previstos para construir centros de Primaria solo se han pagado cuatro millones, el 1,86%. En Secundaria, de los 80 millones presupuestados solo se ha pagado 432.000 euros, el 0,53%, ha denunciado la formación.

"Estos impagos provocan que se empiecen a parar obras", ha advertido Gascó, al tiempo que ha defendido que "lo único que tenía que hacer Marzà con el Edifiqueu, que es pagar, no lo hace". "Con el mayor presupuesto en la historia para construir colegios, Marzà se ha convertido en el conseller que menos centros educativos ha construido en la Comunitat Valenciana desde tiempos inmemoriales", ha aseverado.

La portavoz 'popular' ha señalado que "han sido cuatro años de incumplimientos, de parálisis en la construcción de colegios, de tres planes de construcción distintos y de bandazos ante la ineficacia en la gestión".

Para Gascó, el Consell "no han cumplido con su promesa de acabar con los barracones en cuatro años y no ha habido ni un solo centro nuevo puesto en marcha por el Botànic que no hubiera empezado a hacerse antes de 2015".

En este sentido, la dirigente del PP ha señalado que "la cesión de competencias a los ayuntamientos ha sido un fracaso por los incumplimientos del Consell que han provocado paralización de obras, falta de agilidad en los pagos a los municipios y ausencia de control por parte de la Conselleria".

"FRACASO" DEL PLAN EDIFIQUEU

Gascó ha criticado que "Marzà reconoció de manera indirecta en su intervención en Les Corts del pasado jueves que el Plan Edifiqueu, que puso en marcha para derivar la nueva construcción de centros escolares en los ayuntamientos, no está funcionando como tenía previsto.

"Marzà dijo que, con la puesta en marcha de una nueva dirección general de infraestructuras en la Conselleria de Educación, persigue tener el músculo administrativo necesario para llevar a cabo las construcciones como un área de gestión exclusiva. Es decir, que reconoce implícitamente su nuevo fracaso", ha censurado.

Finalmente, ha acusado a Marzà de "no cumplir con sus obligaciones". "Se le ha olvidado construir al estar solo pendiente de politizar la educación pública, apostando por un modelo mediocre donde quiere imponer en las aulas su manera de hablar y su manera independentista de pensar", ha criticado.