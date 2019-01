El PPCV estudia llevar al TC la Ley de Servicios Sociales por vulneración de derechos en su tramitación

Publicado 23/01/2019 15:22:01 CET

La Mesa tiene hasta el lunes para decidir si se repite la comisión en la que se debate la norma o puede ir al pleno de la próxima semana

La portavoz adjunta del PP en Les Corts Valencianes, Eva Ortiz, ha denunciado este miércoles la "vulneración de derechos fundamentales" de diputados de su grupo parlamentario en la tramitación de la Ley de Servicios Sociales, al considerar que no tuvieron tiempo suficiente para estudiar las enmiendas a la norma y ha anunciado que estudia la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si no se rectifica.

Ortiz ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que la ley tiene 149 artículos y se han presentado 694 enmiendas. Un total de 548 de ellas se publicaron en el Boletín de las Cortes del 21 de diciembre, "pero el 11 de enero, en la comisión, se presentaron 90 enmiendas entre las 9 y las 10 horas, lo que hizo que se pidiera un receso durante el cual se presentaron otras 56 enmiendas más para sorpresa mayúscula de los diputados del grupo popular".

Entonces, el portavoz del PP en la comisión, José Juan Zaplana, advirtió de la vulneración de los derechos fundamentales de los diputados de su grupo, ya que "no habían tiempo de ver el contenido ni para poder valorarlo jurídica y políticamente".

Así, la comisión se volvió a convocar para las 17.30 horas para votar las 156 enmiendas presentadas por la mañana. "Ante la imposibilidad de estudiar las enmiendas, el PP hizo constar que no iba a participar ni va a votar", ha señalado Ortiz, quien ha explicado que además esas correcciones no han pasado por el Comité Económico y Social, ni hay informe de la Dirección General de Presupuestos, ni del CJC, ni de la Abogacía".

"De toda esta precipitación se deduce que (Mónica) Oltra y el Consell del Titanic tienen demasiada prisa, se saltan los controles, y no les interesa entrar al fondo del asunto, presentando enmiendas el mismo día, alguna de ellas de hasta 15 páginas, sobre temas sensibles que afectan a muchas personas", ha indicado.

La portavoz 'popular' ha explicado que "a partir de ahora hay cinco días hábiles para resolver, trasladarlo a la Mesa de la Comisión y volver a votar las 146 enmiendas".

"Si lo reconocen así, reconocen que incurren en algún tipo de irregularidad", ha explicado, añadiendo que su grupo ha solicitado un aplazamiento en el pleno. Si no se resuelve, el PP interpondrá ante el TC un recurso para la defensa de derechos fundamentales. "No entendemos el empecinamiento de no trasladar el punto para el siguiente pleno. No tenemos problema en volver a la comisión, lo que no entendemos es llevar a pleno un asunto que no está claro en su tramitación", ha manifestado.

"MUCHA CHULERÍA"

A juicio de la diputada, Oltra "está imponiendo prisas, de forma desproporcionada, para aprobar esta ley de forma rápida y sin ningún control. Esas enmiendas presentadas deprisa y corriendo no están informadas. El PP se opone rotundamente a este atropello".

"Al parecer tienen miedo a los informes de la abogacía, de la dirección general de Presupuestos, del CES y del Consell Jurídic Consultiu. No se puede entender que lo metan en el orden del día del próximo pleno, pero a la vez dicen que se vuelve a convocar la comisión. No les importan ni las personas, ni los derechos, ni las obligaciones que tienen los demás", ha indicado.

A su juicio, "en este Consell hay mucho caos, mucha improvisación y mucha chulería. Se creen que el Palau de la Generalitat es suyo, pero no, es de los ciudadanos. Si el dictamen es nulo, la ley se anularía por lo que no se entienden las prisas".

COMPROMÍS ACUSA AL PP DE HACER "PURO TEATRO"

Para la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Álvares, lo que está haciendo el PP es "puro teatro". Según la diputada, los 'populares' "han tenido mucho tiempo" de estudiar las enmiendas y "no es la primera vez que el PP intenta paralizar una ley".

No obstante, ha señalado que se ha dado traslado a la mesa de servicios sociales y "si la mesa coincide en que hay que volver a hacer la comisión no hay ningún problema".

PSPV CREE QUE LOS 'POPULARES' "BUSCAN ESPECTÁCULO"

Por su parte, el síndic del PSPV, Manolo Mata ha asegurado que "de chulería nada" y que se va a "intentar arreglar". En su opinión, los 'populares' están "buscando espectáculo para no votar la ley". En todo caso, si la mesa decide que la Ley de Servicios Sociales se tiene que revisar también el parecerá "bien" y se llevará al pleno de febrero.