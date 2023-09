El PPCV exige la "restitución íntegra" de la C-2 de Cercanías e insta a "agilizar" las obras del Corredor Mediterráneo

Critica el "retraso escandaloso" en la puesta en servicio del trazado Xàtiva-La Encina y advierte de un "colapso" en la línea hasta Moixent



VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de infraestructuras del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, Joserra González de Zárate, ha solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la "restitución íntegra" de la línea C-2 de Cercanías en el núcleo de València y ha instado al departamento dirigido por Raquel Sánchez a "agilizar" las obras del Corredor Mediterráneo.

Los 'populares' han presentado una propuesta en el parlamento valenciano ante la "falta de previsión" que consideran que tiene el Ministerio en la nueva infraestructura ferroviaria Xàtiva-La Encina, afectada por las obras del Corredor Mediterráneo.

"Desde el PP exigimos al Ministerio que deje de despreciar a los valencianos y ponga los medios para evitar el empeoramiento del servicio de trenes por las obras del Corredor Mediterráneo", ha recalcado el portavoz de infraestructuras en un comunicado.

Así, ha asegurado que "no es de recibo" que el servicio de la línea C-2 de Cercanías "no se recupere totalmente tras las obras y no vuelvan a circular trenes entre Xàtiva y Moixent". "Tampoco vamos a tolerar que el servicio del resto de trenes en el eje València-La Encina, que afecta a las circulaciones entre València y Alicante/Murcia o Albacete, se vea afectado seriamente durante los próximos dos años como mínimo. Esto hay que solucionarlo", ha añadido.

"RETRASO ESCANDALOSO"

El portavoz 'popular' ha criticado el "retraso escandaloso" en la puesta en servicio del trazado remodelado en vía única entre las estaciones de Xàtiva y el nudo ferroviario de La Encina, que "ha obligado a poner autobuses en la línea C-2 desde Xàtiva a l'Alcúdia de Crespins y Moixent". "Adif, en este periodo, ha anunciado hasta seis fechas de reapertura que siempre han acabado retrasándose", ha censurado.

Además, ha advertido de que la "falta de capacidad" de la línea va a provocar "numerosos inconvenientes" en los tramos de vía única provisionales "derivados de las obras". Asimismo, ha lamentado que "continúe, al menos parcialmente, el servicio de autobuses de sustitución de la C-2 entre Xàtiva, l'Alcúdia y Moixent, un trayecto maltratado durante años".

También ha criticado "el incremento del tiempo de viaje en los demás servicios de viajeros de entre 15 y 30 minutos" y ha asegurado que "en la práctica estos tiempos serán aún mayores, porque la vía única obliga a los trenes a esperar en estaciones sin parada para cruzarse con otros, de forma que un mínimo retraso en un tren origina una reacción en cadena sobre el resto".

Paralelamente, González ha avisado de un "colapso" del tramo por la "falta de previsión" del Ministerio: "Moixent perderá sus conexiones con Alicante o Albacete, además de los trenes de Media Distancia que ofrecen una conexión rápida con Xàtiva y València".

Por todo ello, ha exigido la "agilización" de las obras para la transformación de la variante de vía doble tras los "continuos retrasos" de las anteriores, y el último tramo pendiente del Corredor Mediterráneo entre Alicante y València.

"Adif ha hecho una mala gestión de las obras y ha descuidado a las personas usuarias durante estas, especialmente en lo que respecta a la C-2 de Cercanías y el hecho de tener que seguir con autobuses", ha finalizado.