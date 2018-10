PPCV no ve "equiparables" los casos de Montón y Casado y dice que este ha dado explicaciones

Actualizado 12/09/2018 12:33:25 CET

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha considerado que los casos de los másteres de la ya exministra de Sanidad, carmen Montón, y el líder de los 'populares', Pablo Casado, "no son equiparables" porque la forma en que se obtuvieron ambas titulaciones fue "bastante distinta", al tiempo que ha señalado que el presidente del PP "ha dado explicaciones en multitud de ocasiones" tras conocerse la información y "no se ha producido ninguna situación distinta" desde entonces.

Así lo ha indicado Ortiz a los medios de comunicación, al ser preguntada por la renuncia hecha pública anoche por la también exconsellera por la polémica en torno a presuntas irregularidades en su máster en la Universidad Rey Juan Carlos y si considera que esta decisión podía tener un efecto sobre Casado.

Al respecto, ha subrayado que Montón debería haber dimitido pero "por su nefasta política sanitaria que llevó durante su etapa como consellera de Sanidad", por lo que considera que no debería haber sido nombrada como ministra del ramo porque "el aval que tenía en la Comunitat era listas de espera y una política nefasta en Sanidad".

Ha subrayado que Casado "ha dado explicaciones en multitud de ocasiones" sobre "todo lo que le han querido preguntar y todas las situaciones que los medios habéis entendido que no estaban claras" y, por tanto, ha remarcado que actualmente "no se ha producido ninguna novedad", ni ha cambiado nada ni ha pasado nada diferente a lo que "ya ha explicado en multitud de ocasiones públicamente".

A su juicio, ambos casos "no son equiparables" porque la forma en que se obtuvieron las titulaciones son "bastante diferentes", ha puntualizado. "Hablamos de cuestiones diferentes y como no se ha producido ninguna situación distinta que tenga que ver con Casado me reafirmo en lo dicho y no tengo por qué dudar de las explicaciones de Casado", ha insistido.

Ortiz ha criticado al Consell y al Gobierno de Pedro Sánchez por la "el caos y la falta de orden". "Lo contrario y lo mismo en la misma frase y el mismo día esa es la hoja de ruta del socialismo valenciano y en España y, por tanto, Ximo Puig y Pedro Sánchez deben convocar elecciones porque ni los valencianos ni los españole se merecen estos dos gobiernos", ha subrayado para señalar que Sánchez no pasó por las urnas y Puig "está generando demasiados problemas a los valencianos".