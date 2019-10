PPCV pide que Bravo explique en Corts el fallo del desfibrilador de Ciudad de la Justicia y "asuma responsabilidades"

Publicado 19/10/2019 11:41:17 CET

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PPCV solicitará la comparecencia "urgente" de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en Les Corts por el fallo en el desfibrilador de la Ciudad de la Justicia de València, donde este jueves falleció por parada cardiorrespiratoria un hombre que iba a ser juzgado, y ha reclamado que Bravo "asuma responsabilidades" ante una "situación muy grave que ha costado la vida a un hombre infartado".

Así lo ha anunciado el presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Ciscar, después de que el jueves un hombre de 54 años falleciese de una parada cardiorrespiratoria cuando iba a ser juzgado. Al parecer, el desfibrilador con el que se le atendió tenía un nivel bajo de batería y el personal sanitario trató de reanimarlo de manera manual. Este viernes, la directora general de Justicia, Bárbara López, explicó que las baterías se revisaron por última vez el 16 de noviembre de 2016 y que el fabricante del dispositivo recomienda que se haga cada tres años.

En este contexto, Ciscar ha criticado que " alguien está mintiendo en la Conselleria porque resulta que sí eran conocedores desde hace más de un año del mal estado del desfibrilador y que no funcionaba". Según publica el diario Valenciaplaza este sábado, la Conselleria de Justicia sabía desde mayo de 2018 que no fucionaba el desfibrilador porque lo advirtió un particular personalmente al entonces gerente del complejo judicial, Miguel Furió, quien lo transmitió al departamento que dirige Gabriela Bravo.

"Durante 17 meses ha estado sin funcionar pese a que se les había advertido y el propio gerente había dado aviso a la dirección general de Justicia y al equipo de la consellera Bravo", ha recriminado Ciscar.

El portavoz 'popular' de Justicia ha reclamado que "alguien tiene que dar explicaciones" y ha solicitado que Bravo "venga a Les Corts a explicar lo sucedido y cuente por qué no se hizo nada pese a las advertencias del mal funcionamiento del aparato vital".

Por último, ha advertido que "la investigación abierta por la Conselleria sobre el fallo de la batería cuando un médico intentó reanimar al hombre infartado no puede ser una cortina de humo para intentar desviar la atención sobre unos hechos muy graves, que han costado la vida de una persona".

En este sentido, considera que la consellera de Justicia "debe salir a dar la cara, asumir las responsabilidades y adoptar decisiones como máxima responsable última de los hechos".

"Estamos convencidos que Gabriela Bravo no hará como (el 'president')Puig, que huye sistemáticamente de Les Corts, y no tendrá ningún problema en comparecer para ofrecer todas las explicaciones necesarias", ha zanjado.