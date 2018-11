El PPCV pide a Sánchez que "intervenga ante la apología constante al secesionismo de Compromís antes de que sea tarde"

Publicado 11/11/2018 12:59:43 CET

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), ha instado este domingo al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "intervenir" ante "la apología constenate al secesionismo de Compromís antes de que sea demasiado tarde".

Así lo ha solicitado la portavoz de Educación del GPP y secretaria de Educación del PPCV, Beatriz Gascó, tras "la gala de entrega de los premios Carles Santos que organizó el conseller de Educación, Vicent Marzà el 8 de noviembre en Castelló" a la que asistió el presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera que, en su opinión, "se convirtió en una oda al independentismo, pagada con el dinero de todos los valencianos, permitida y refrendada por ambos políticos".

Gascó ha indicado que tanto Marzà como Morera, "permitieron que uno de los galardones, entregados a Vicent Torrent, fundador del grupo Al Tall, quien salió con un lazo amarillo, dedicara el galardón a la libertad de los presos políticos de Cataluña". "Marzà y Morera quieren normalizar el movimiento secesionista en nuestras instituciones, en nuestras escuelas y en nuestras calles. Hay que pararlo", ha manifestado.

Para la parlamentaria, Sánchez debe "intervenir" por "el bien de la Comunitat Valenciana y de España porque un Gobierno que se debe a la Constitución no puede permitir que la segunda institución de la Comunitat ensalce el independentismo abiertamente, está en riesgo nuestro Estado de Derecho y nuestra convivencia". Para el PPCV, "no es un tema menor, así empezó Cataluña, y si Sánchez no condena abiertamente este tipo de actuaciones, estará permitiendo las actitudes que acaban rompiendo España".

"Si Sánchez no llama a capítulo a Morera y a Puig, los dos máximos representantes de esta tierra, estará siendo cómplice de esta exaltación de una ideología que pone en riesgo la convivencia en la Comunitat Valenciana", ha señalado. "Morera se han entregado al independentismo y ha asumido la causa soberanista sin complejos bajo la mirada de Puig y Sánchez", ha señalado.

Según Gascó, a Enric Morera "le sale gratis hacer un alegato a favor de los políticos presos en Cataluña, olvidando que si están en la cárcel es por decisión judicial, como hizo en los Premis Octubre", y, en su opinión "si Sánchez no lo condena como está haciendo el PP mañana tarde y noche, es que lo permite".

Para Gascó, "la cruzada independentista de Puig y Morera lo acapara todo, utilizan el ámbito educativo, el cultural, las subvenciones públicas, la televisión y las redes para llegar a los valencianos y promover un caldo de cultivo que haga del nacionalismo radical una hoja de ruta".