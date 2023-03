El PPCV se pregunta dónde está Compromís en la votación de la reforma de ley del 'solo sí es sí': "No sabe, no contesta"

VALÈNCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, y la secretaria general del PPCV y candidata a la alcaldía de València, María José Catalá, se han preguntado dónde está Compromís en la votación de la reforma de la ley del 'solo sí es sí': "No sabe, no contesta", ha dicho Mazón.

Mazón y Catalá se han pronunciado en estos términos a preguntas de los periodistas tras mantener un encuentro con mujeres emprendedoras, empresarias y profesionales.

"Veo que el PSOE está en clave electoral", ha indicado Mazón, al tiempo que ha señalado que desconoce dónde está Compromís, "que parece ser que ayer se abstuvo". "Compromís no sabe y no contesta a que se esté beneficiando a los violadores y abusadores en España, y muy especialmente en la Comunitat", ha apostillado.

Y ha agregado: "Es la primera vez que veo que un partido nos da lecciones y cuando llega el momento, ni sabe ni contesta. No es la primera vez que pasa, cuando nos dieron el hachazo al Tajo-Segura también". Así, ha señalado que le gustaría saber si Compromís tiene algún criterio "sobre algo" porque "últimamente no se le conoce", ha subrayado.

Al respecto, Catalá se ha mostrado "profundamente decepcionada" porque el alcalde de la ciudad Joan Ribó pertenece a Compromís "y este partido ha tenido una posición cobarde en la posición de ayer", ha manifestado. "Me parece cobardía pura que Compromís se abstenga y estoy muy orgullosa de que el PP, con nuestros votos, haya sacado adelante una iniciativa legislativa para poder modificar la ley", ha aseverado.

A su juicio, "es un verdadero escándalo que en este país los violadores y los acosadores salgan a la calle y se vean beneficiados cuando a las víctimas les estamos dejando en posición de vulnerabilidad absoluta", ha apostillado.

"Estoy orgullosísima del voto del PP y muy decepcionada con las que venían a darnos lecciones del feminismo y no han sabido estar al lado de las mujeres que sufren este tipo de violencia sexual ni han sabido estar a la altura de las circunstancias cuando se ha hecho una votación en firme para modificar la ley", ha indicado.

Por otro lado, Catalá, preguntada por la ley de paridad de Pedro Sánchez, ha afirmado que "este tipo de anuncios en tiempo de descuento, a dos meses de elecciones para intentar salvar una situación evidentemente electoral de muchísima debilidad, nos parece una medida desesperada".

"A mí todas las medidas en favor de la mujer me van a parecer siempre bien. Lo que me parece que ésta es una medida desesperada par salvar encuestan que caen en picado porque no han sabido estar con gran parte de la población española", ha aseverado.