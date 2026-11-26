Archivo - La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha mostrado su disposición a declarar ante la jueza de Llíria (Valencia) que investiga la filtración de una conversación entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de Emergencias 112 Comunitat Valenciana que había sido manipulada, para aportar la información que pueda resultar relevante y se ofrece, además, a hacerlo en la condición procesal que la magistrada considere.

"Ya he adelantado al tribunal que no participé en la orden de grabación, ni en la posterior manipulación y filtración del audio. Si bien, al estar presente los días de los -presuntos- hechos en el Centro de Emergencias y en contacto con técnicos, así como con miembros de Presidencia de la Generalitat y otros cargos, puedo aportar información de interés para la causa. Como en la causa judicial de la dana, verdad sólo hay una, y espero poder contribuir a que se conozca", afirma Pradas.

Así lo ha señalado en un comunicado la exconsellera, quien esta semana ha negado haber pedido esa grabación del día de la dana, correspondiente a parte de una conversación mantenida entre las dos técnicas, que luego fue manipulada y filtrada, en concreto, solo con la parte en la que la funcionaria de Aemet aludía a un desplazamiento del temporal hacia la serranía de Cuenca.

El ofrecimiento de Pradas se produce después de que el exsubsecretario de la Conselleria de Justicia Ricardo García, investigado en esta causa, haya atribuido a Pradas en su declaración ante el juzgado la orden para que consiguiera el audio del día de la dana y afirmó que se lo entregó a ella.

EL PSPV PIDE SU IMPUTACIÓN

El ex alto cargo fue citado a declarar como imputado en este procedimiento tras solicitarlo tanto el PSPV, que ejerce la acusación popular, como la Fiscalía. A raíz de esa comparecencia y su contenido, el PSPV ha pedido también la citación como investigada de la exconsellera y como testigo de Alberto Martín Moratilla, que era director general de Emergencias en el momento de la dana.

García fue citado como investigado tras la declaración como testigo del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y los informes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia que revelaban que dos altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior en las fechas de la dana accedieron al audio de la conversación.

Según los informes, entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2024, tuvieron acceso y grabación a la llamada en cuestión dos personas de la entonces Conselleria de Justicia e Interior dirigida por la exconsellera Pradas, investigada en la causa principal de Catarroja: Ricardo García García y Alberto Martín Moratilla, quienes habrían obtenido copia de la llamada en un pendrive.

Suárez explicó ante la jueza que solicitaron desde Presidencia que se le localizara una llamada referente al desplazamiento del temporal a Cuenca, que no se encontró hasta que se concluyó que se había hecho desde un teléfono fijo. Esta petición la realizó en un primer momento, según dijo, Martín Moratilla, quien solicitó localizar la llamada y su transcripción.

La transcripción, añadió, no se llegó a hacer porque Ricardo García pidió urgentemente el 2 de noviembre que se localizara esa llamada. Fue él personalmente con un técnico a un despacho para encontrar el "trozo" de grabación y se generó un fichero que se llevó en un pendrive.

García, en su declaración ante la jueza esta semana, ha dicho que fue Pradas la que le ordenó que consiguiera el audio y a ella se lo entregó, un extremo que la consellera ha negado "tajantemente", al tiempo que ha defendido que García no era una persona de su confianza, que no compartió con él las labores de gestión y se mostraba cansada de ser utilizada "como chivo expiatorio para todo y por todos".

Ahora, tras la petición del PSPV de que sea citada como investigada, ha presentado un escrito en el juzgado en el que se pone a su disposición para declarar, "a fin de colaborar aportando la información que pudiera resultar relevante sobre los hechos investigados, y que pueda llevar a averiguar qué persona/personas pudieron estar involucradas en los hechos". En la condición procesal que la instructora mejor considere.