El Premio Jaume I Antonio Cabrales: "Para que la economía funcione bien es importante que los individuos estén sanos"

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El catedrático Antonio Cabrales, premiado por los Jaume I en la categoría de Economía, ha destacado el interés de los economistas en las políticas públicas y los vínculos de esta rama del conocimiento con ámbitos como la educación y la sanidad. "Para que una economía funcione bien es importante que los individuos estén sanos", ha aseverado el galardonado, que ha incidido en que "las capacidades de los individuos dependen de que la economía y la sanidad funcionen bien".

El jurado de la 33 edición de los Premios Jaume I ha decidido otorgar este galardón a Antonio Cabrales por "sus contribuciones en el campo de la teoría de juegos, en la economía del comportamiento y experimental, y en el análisis de las redes sociales".

Sus primeros trabajos se centraron en el análisis de la dinámica de los entornos económicos. A partir de ellos, sus contribuciones más recientes se centran en las dinámicas adaptativas, o si se prefiere, de racionalidad limitada.

La teoría de juegos busca explicar "cómo se toman las decisiones cuando las decisiones que uno toma tienen impacto en los demás y viceversa", según ha explicado Cabrales en declaraciones a Europa Press.

El trabajo de Cabrales se ha especializado en el estudio de "qué sucede cuando los que toman las decisiones no son seres omniscientes que calculan fríamente como si fueran meras calculadoras". "Estudio qué tipo de cosas pueden suceder cuando la gente no tiene una racionalidad completa", ha continuado.

Asimismo, el galardonado ha remarcado la importancia de incorporar saberes provenientes de la rama de la psicología a la teoría económica sobre el comportamiento.

El trabajo de Cabrales también aplica la vasta teoría económica al estudio de las redes sociales, también denominadas 'redes complejas', y en el funcionamiento de la toma de decisiones dentro de dicho entramado.

"Hay que tener en cuenta que los individuos, a la hora de tomar decisiones, no solamente tienen en consideración sus decisiones o preferencias, sino también lo que su gente cercana dice o está haciendo", ha afirmado.

Cabrales se ha mostrado emocionado por la recepción del galardón y ha reivindicado el carácter de la ciencia como "un trabajo de equipo" por lo que "el galardón es un premio al trabajo de tanta gente que me ha ayudado con mi doctorado como mi director de tesis o todos los co-autores que he tenido, entre muchos otros", ha expresado.

TRAYECTORIA

Antonio Cabrales es catedrático del departamento de economía de la Universidad Carlos III de Madrid y vicepresidente ejecutivo de la Asociación Europea de Economía.

Anteriormente fue catedrático en el University College London y en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. También fue presidente de la Asociación Española de Economía.

Además, es editor asociado de Journal of Economic Theory, y anteriormente fue editor de Berkeley Electronic Journal of Economic Analysis and Policy e Investigaciones Económicas, así como ex editor asociado de Journal of European Economic Association y SERIEs. El galardonado cuenta con un gran numero de publicaciones firmadas en revistas académicas pertenecientes al ámbito de la economía.

Por último, desde el jurado han destacado su "continua presencia en los medios de difusión, orientando y contribuyendo a la discusión de los principales problemas de la economía española".