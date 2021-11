Premios Jaume I afirman que la COP26 se ha quedado corta más que en "el qué" en "cómo" frenar el cambio climático

Defienden la necesidad y utilidad de las investigaciones a largo plazo y no solo de la aplicada

Premios Rei Jaume I han considerado que la cumbre del clima de Glasgow, la llamada COP26, ha "desilusionado mucho" no tanto por haberse quedado "corta" en "el qué, sino en el cómo", por no aclarar las actuaciones para frenar "un cambio climático que ya está aquí".

Al respecto, señalan que, para hacer frente a este desafío, "no se trata solo de poner más dinero, sino de usarlo con más sesera" por parte de los Gobiernos, y también de que los ciudadanos estén dispuestos a realizar "sacrificios".

Los seis galardonados en la edición de este año han ofrecido este miércoles una rueda de prensa previa a la ceremonia de entrega del próximo viernes, que estará presidida por el Rey Felipe VI. Este año, el Premio Rei Jaume I Investigación Básica 2021 ha sido para Licia Verde; Economía, para Antonio Cabrales; Investigación Médica 2021, que ha recaído en Eduard Batlle; Protección del Medio Ambiente, para Fernando Valladares; Nuevas Tecnologías, que ha ganado Nuria Oliver, y al Emprendedor, a Benito Jiménez.

Al respecto, el premio Protección del Medio Ambiente, Fernando Valladares, ha considerado que la cumbre de Glasgow ha "desilusionado mucho", pero no tanto porque "las ambiciones se hayan quedado cortas", que lo han hecho, sino porque "es más importante el cómo, el tener pájaro en mano" y no se ha aclarado.

Así, se ha referido a que se ha mantenido el objetivo de la cumbre de París de hace seis años de limitar el calentamiento global a 1,5°C, pero requiere marcar cómo conseguirlo. "Al igual que cuando en la Cumbre del G-20 los líderes mundiales se abrazan y dicen que van a reflotar la economía y reducir las emisiones, si no te dicen cómo, es solo un milagro", ha refutado. Lo mismo ocurre, ha apuntado, con los objetivos de detener la reforestación o reducir en 2030 un 30% las emisiones del gas metano cuando hay muchos países que ni saben lo que emiten.

Por ello, exige "medidas concretas" para hacer frente al cambio climático, que "no es una cosa cultural sino que ya está aquí" y ya supone "una sangría" en vidas humanas: medio millón de muertes directas anuales y de forma indirecta decenas de millones, "varias veces las que está causando la pandemia".

Además, ha criticado que se "han dejado demasiadas cosas a los países para que improvisen cuando unos tienen más voluntad que otros" y "de nada sirve que los países se organicen si no hay un consenso, que incluya a los grandes contaminantes, porque la velocidad la marca los países que van más despacio".

Fernando Valladares ha reivindicado "el maridaje perfecto entre ciencia y activismo", la primera para "orientar y marcar objetivos" y la segunda para "empujar" a llevarlos a cabo. Asimismo, pide "valentía" para "abordar las causas últimas" del cambio climático, "el modelo de relación con la naturaleza, que es lo que está en cuestión y de lo que nadie habla".

Además, en el plano nacional, reclama una mayor unidad de acción entre los distintos ministerios: "No se trata de poner más dinero, sino usarlo con más sesara , que es un producto humano en peligro de extinción".

Por su parte, el Premio Jaime I Economía, Antonio Cabrales, cree que "no se puede echar la culpa solo a los políticos si nosotros mismos no estamos dispuestos a sacrificar nada" ya que frenar el cambo climático también depende de las acciones concretas.

Así, apunta a que los españoles estamos muy concienciados en reducir emisiones, pero pocos están dispuestos a pagar un 20% en energía para conseguirlo, como se vio en la revuelta de los chalecos amarillos de Francia que protestaban por una subida de los precios de los carburantes a causa de los impuestos ecológicos.

INVESTIGACIÓN A LARGO PLAZO

Asimismo, los premiados de este año han defendido la necesidad y la utilidad de las investigaciones a largo en plazo, y no solo de la investigación aplicada, porque en muchas ocasiones tienen además consecuencias en otras áreas.

Así, el Premio Rei Jaume I Investigación Básica 2021, Licia Verde, pionera en las técnicas de análisis para extraer información precisa sobre la física que gobierna el Universo, ha defendido que el estudio del cosmos también tiene su aplicación práctica como la translación de la tecnología óptica que se emplea para el estudio de las galaxias a las cámaras de los móviles.

Asimismo, el Premio Investigación Médica 2021, Eduard Batlle, ha apuntado que muchos de los grandes avances en medicina son consecuencia de investigaciones no relacionadas y, en ese sentido, ha apuntado que en la rapidez de las vacunas contra la covid han influido estudios previos de coronavirus en murciélagos y de trabajos sobre moléculas de ARNm.

Por ello, exhorta a los Gobiernos a que no presionen tanto en una investigación aplicada, ya que en momentos de urgencia es necesaria, pero "hay que investigar mucho ya que hay muchas cosas que no entendemos y es difícil predecir el futuro".

Precisamente, la premio Nuevas Tecnologías, Nuria Oliver, ha resaltado que cuando estalló la pandemia sintió "la obligación moral" de poner sus estudios de métodos de Inteligencia Artificial al servicio de la Generalitat para que "los tomadores de decisiones" pudieran actuar "bien informados en la evidencia" y ha resaltado que su equipo se ha sentido "muy respaldado".

De igual modo, el Premio Emprendedor, Benito Jiménez, ha apuntado que una empresa que solo piense a corto plazo "tendrá problemas" a largo plazo y así ha apostado por la I+D+i también en el sector privado, que redunda en beneficio público. Para ello, se requiere incentivos de las administraciones, voluntad de los empresarios y disponibilidad del talento.