La presidenta de Les Corts, número 2 de Vox por Castellón

Archivo - La presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, durante un debate- Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, será la número 2 de Vox por la provincia de Castellón en la candidatura al Congreso para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Según las listas, difundidas este miércoles por la tarde por el partido, el diputado en el Congreso y expresidente de Vox Valencia, Ignacio Gil-Lázaro, encabeza la candidatura por Valencia, puesto que ya ocupó en los comicios de 2019.

Los números 2 y 3 por Valencia son la diputada en Les Corts Ana Mª Bellver y el actual representante de Vox en el Congreso Carlos Flores, respectivamente. El cuarto puesto es para María Gozálbez, actual responsable de Afiliación y Relaciones Institucionales de Vox Valencia.

En Alicante forman la lista el diputado en el Congreso David García, la representante en Les Corts Ana Mª Bellver y el diputado nacional José Mª Sánchez como números 1, 2 y 3, respectivamente.

En Castellón, la candidatura está encabezada por el diputado en el Congreso Alberto Asarta, seguido por Llanos Massó como número 2 y por el diputado autonómico David Muñoz como 3.

Fuentes parlamentarias indican a Europa Press que la presidenta de Les Corts no deberá dejarse este puesto para ir en las listas de Vox al Congreso.

En las anteriores elecciones generales de 2023, Vox obtuvo dos escaños por Alicante, otros dos por Valencia y uno por Castellón.