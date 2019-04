El primer libro "que puede leer todo el mundo": el artista Xu Bing presenta su novela solo con emoticonos

Publicado 24/04/2019 15:00:48 CET

El creador chino presenta en València un libro escrito exclusivamente con emoticonos, "el primero que puede leer todo el mundo"

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El artista chino Xu Bing asegura que hoy en día el ser humano vive "en un nuevo mundo de pictogramas e iconos" que hace que se haya desarrollado un lenguaje internacional. De hecho, ha destacado que los jóvenes invierten "muchas energías" en comunicarse entre sí de esta forma y que, mientras antes las relaciones internacionales se desplegaban mediante canales oficiales, actualmente "todos somos una especie de embajadores porque tenemos esa capacidad de comunicación internacional".

Así lo ha aseverado el prestigioso creador en València, donde este miércoles ha presentado su libro 'Book from the Ground' (El Libro de la tierra), la primera publicación escrita únicamente con emoticonos y que ha sido editada por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana con motivo de la exposición 'Art for the people' que acoge hasta el próximo 5 de mayo. El autor, acompañado por el director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha ofrecido un 'workshop' en torno al trabajo que exhiben en el centro cultural valenciano.

Xu Bing ha reflexionado ante los medios de comunicación sobre cómo el lenguaje esta cambiando hacia una sociedad llena de representaciones gráficas, una idea que ha plasmado en 'Book from the Ground', "seguramente el primer libro que todo el mundo puede leer", ha resaltado.

La idea de la obra se le ocurrió hace 13 años, una época en la que trabajaba en multitud de exposiciones y pasaba "mucho tiempo en los aeropuertos aburriéndose paseando arriba y abajo". Allí, se fijó en la cantidad de señalética e imágenes para comunicarse que hay y le pareció interesante usar ese lenguaje para contar una historia.

El artista pensó que mediante este tipo de iconos podía "ensamblar una historia y publicar un libro que todos pudieran comprender". "Al principio, era difícil porque había un número limitado de emoticonos pero en los últimos años se ha ampliado muchísimo y gracias a eso he podido acabarlo", ha comentado Xu Bing, que ha resaltado que "todo el mundo puede leer el libro independientemente de cuál sea su bagaje educativo o su contexto cultural; hoy en día vivimos en este nuevo mundo de los pictogramas".

El libro está concebido a modo de "novela muy sencilla con detalles divertidos" pero que no sigue la estructura tradicional. Cuenta, a través de más de 8.000 emoticonos, la historia de una persona muy corriente un día en la vida, está divido en 24 capítulos que corresponden a cada hora del día.

El creador chino ha recalcado que le gusta la idea del "arte para la gente": "Me agrada que mi arte sea accesible a todos, que la gente vaya

a ver mis exposiciones, que le aporten algo y que, al final, salgan con una idea nueva, con la mente abierta. No me gusta el arte de algunos autores con el es muy difícil que el publico se relacione", ha acabado.

ACLAMADO

Xu Bing es un artista aclamado internacionalmente cuya obra ha sido exhibida y adquirida por museos y galerías. Entre ellos, el Museo Nacional de Arte de China; el Museo Británico; el Museo Metropolitano de Arte y el Museo de Arte Moderno de Nueva York; el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, la galería Arthur M. Sackler en el Museo Smithsonian de Washington D.C.; el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca.

Ha recibido una beca MacArthur a la genialidad y la Medalla de las Artes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Asimismo, ha

ostentado*el cargo de vicepresidente de la Academia Central de Bellas Artes, en Pekín. Aunque reside allí, mantiene un estudio en Brooklyn.