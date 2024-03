Profesionales del Hospital Doctor Balmis comparten conocimientos sobre técnicas endovasculares con médicos de Ucrania

ALICANTE, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Especialistas en neurorradiología intervencionista del Hospital General Doctor Balmis de Alicante han establecido un lazo de colaboración con homólogos de Ucrania para intercambiar conocimientos en técnicas endovasculares. Los profesionales sanitarios del hospital alicantino han impartido un seminario online dirigido a médicos ucranianos interesados en las técnicas intervencionistas en neurorradiología.

La formación se enmarca en la 'Spanish-Ukranian Neurovascular School', que es un espacio de cooperación orientado al intercambio académico, impulsado por la Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial (FCOMCI), en coordinación con el 'Scientific-practical Center of Endovascular Neuroradiology NAMS (National Academy of Medical Sciences) of Ukraine'.

Dentro de este marco, la unidad de Neurorradiología del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante y la 'Allukrainian Association of Endovascular Neuroradiology' han llevado a cabo este seminario de introducción a la neurorradiología intervencionista, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El jefe de la unidad del Hospital General Doctor Balmis, José Ignacio Gallego, ha explicado que durante la formación "se han impartido sesiones de introducción a las principales áreas de interés del tratamiento endovascular actual". "Se trata de un abordaje mínimamente invasivo de enfermedades de los vasos sanguíneos (arterias o venas) en cabeza y cuello, a través de catéteres, navegando por el interior de éstos", ha apuntado.

En la actividad formativa se ha abordado la angiografía cerebral, una técnica diagnóstica que emplea una sustancia radiopaca que se inyecta en las arterias de cabeza o cuello. Esta técnica permite obtener imágenes dinámicas directas de los vasos sanguíneos en vivo.

Los especialistas también han compartido conocimientos sobre el acceso vascular o las malformaciones arteriovenosas intracraneales, desde sus bases fisiopatológicas a su tratamiento curativo. La fisiopatología es la disciplina médica que combina la fisiología, la patología y la bioquímica. Esta disciplina tiene como objetivo estudiar las alteraciones de las distintas funciones del cuerpo humano para comprender la causa de la aparición de diversas enfermedades.

En definitiva, en el programa de esta formación internacional de alto nivel se han abordado las técnicas endovasculares modernas para el tratamiento de aneurismas, ictus isquémico, fístulas, epistaxis o hematoma subdural.

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS

La valoración de los profesionales sanitarios de este tipo de acciones es "altamente positiva". José Ignacio Gallego ha asegurado que "acciones formativas como la que se ha llevado a cabo con los compañeros de Ucrania, y en la que ha participado el director de la 'Allukrainian Association of Endovascular Neuroradiology', Dmytro Shchehlov, son muy importantes".

"Con este tipo de actividades colaborativas se fortalecen los lazos de cooperación entre instituciones médicas de diferentes países, además de ser una valiosa oportunidad para el intercambio de conocimientos y experiencias entre expertos en neurorradiología intervencionista", ha concluido.