Un profesor de la UPV, nuevo presidente de la organización de certificación forestal más importante del mundo

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Eduardo Rojas Briales, profesor e investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha sido elegido nuevo presidente del Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), "la organización de certificación forestal más importante del mundo", ha anunciado la universidad.

Doctor en Ingeniería de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid, Rojas se incorporó a la UPV hace 20 años, en 2001, como profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (Etsiamn), donde ha impartido docencia en silvicultura, ordenación forestal sostenible, recursos forestales europeos, viveros y repoblaciones, paisajística y jardinería, pascicultura, mejora genética forestal, energías renovables, perturbaciones, y cambio climático e incendios.

En 2004, Rojas fue nombrado subdirector de Coordinación Académica de la Etsiamn-UPV, siendo su figura clave en la elaboración del plan de estudios del nuevo Grado de Ingeniero Forestal y del Medio Natural.

Así mismo, Rojas es miembro del Instituto Universitario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ITACA) de la UPV, y desde 2017, coordina, además, el programa formativo que el Servicio Forestal Indio organiza para sus futuros ingenieros forestales en el extranjero.

PEFC es una organización no gubernamental internacional sin ánimo de lucro, nacida en 1999, y que actualmente lidera los sistemas nacionales de certificación forestal.

Con sede en Ginebra (Suiza), PEFC integra, en la actualidad, a un total de 86 instituciones. 55 de ellas son organizaciones nacionales independientes que desarrollan e implementan el sistema PEFC en su país, mientras que las 31 restantes incluyen a ONG, sindicatos, empresas, asociaciones comerciales, organizaciones de propietarios de bosques e individuos comprometidos con los fines del Programa.

Rojas, actualmente también decano del Colegio de Ingenieros de Montes, presidente de la Fundación Capital Natural y coordinador de Juntos por los Bosques, toma el relevo en el cargo de Peter Latham tras la elección, por unanimidad, de su candidatura, propuesta por PEFC España y respaldada de manera contundente en el marco de la 26ª Asamblea General de PEFC International celebrada esta semana.

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

"En los últimos años --ha afirmado tras su elección-- los bosques se han situado en el centro de los principales debates internacionales, especialmente en aquellos ligados a la lucha contra el cambio climático. En todo caso, aunque el principal instrumento de PEFC es la certificación, su misión y sus valores son mucho más amplios. No hay ninguna otra organización en el mundo que represente a la comunidad forestal de forma tan completa", ha señalado el nuevo presidente de PEFC International, que recoge el testigo de Latham agradeciéndole su liderazgo y su capacidad integradora.

Ben Gunneberg, CEO de PEFC International, ha destacado que, como "representante de los propietarios y gestores forestales, experto en política forestal internacional y ex subdirector general de la FAO, Eduardo Rojas aporta los conocimientos y las habilidades necesarias en los debates políticos actuales para amplificar el papel de la gestión forestal sostenible, y así, hacer frente a algunos de los mayores desafíos climáticos de la actualidad".