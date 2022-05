El programa de mecenazgo de Les Arts incluye deducciones fiscales, descuentos y proyectos exclusivos

Pretende llegar a un 10% de los abonados y confía que "en breve" se recojan los frutos de sus negociaciones de patrocinio con empresas

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El primer programa de mecenazgo para personas físicas del Palau de les Arts incluye deducciones fiscales, descuentos adicionales y proyectos exclusivos a quien se sume esta iniciativa con la que el coliseo quiere "implicar a la ciudadanía en el desarrollo y crecimiento de su proyecto artístico".

Así, lo han explicado este viernes el director general de Les Arts, Jorge Culla, y el director artístico de la institución, Jesús Iglesias Noriega, en rueda de prensa para presentar este programa con el que quieren el apoyo ciudadano para "ayudarles a crecer" y, sobre todo, a establecer "un vínculo" con el público.

"Más allá del apoyo económico, nuestro propósito es establecer nuevos vínculos con el público; más allá de la relación teatro-espectador, es convertirlo en actor principal, en parte del teatro, de su día a día y de su programación", ha señalado Culla, que ha apuntado que "extrañamente" Les Arts no contaba hasta ahora con un club de amigos como el resto de las instituciones culturales.

Así, el programa de mecenazgo establece cuatro categorías de colaboración en función de la contribución económica: aliado, con una aportación mínima de 100 euros; benefactor, a partir de 400 euros; protector, desde 1.000 euros, y gran mecenas, con un importe mínimo de 5.000 euros.

Cada una de las categorías conlleva, además de las consabidas desgravaciones fiscales, una serie de privilegios en función de la cuota escogida. Entre ellas, se encuentran periodos de compra anticipada, entradas gratuitas para actividades divulgativas, descuentos especiales, visitas guiadas por el edificio o la gratuidad de los servicios de aparcamiento y guardarropía.

Asimismo, Les Arts introduce con este programa nuevas iniciativas exclusivas como la 'Gala de Mecenazgo del Centre de Perfeccionament' o la creación del 'Salón de los Mecenas', con servicio de cóctel en los entreactos de las representaciones, o la institución de soportes de agradecimiento tanto digitales como físicos para los participantes en el proyecto.

Culla ha subrayado el importante retorno vía fiscal que supone ser mecenas de Les Arts de acuerdo con el marco legal vigente: un 80% por los primeros 150 euros aportados, que se convierte en un 35% de deducción por el importe que exceda de esos 150 euros y que, en caso de que la aportación fuera recurrente, se elevaría a un 40%. De esta forma, por los 100 euros aportados, un aliado obtendría una desgravación de 80 euros; de la donación mínima de 400 euros, un Benefactor se deduciría 207,5 euros, o 220 si fuera una aportación recurrente.

En el caso del protector, el retorno fiscal de sus 1.000 euros sería de 417,50 euros o 460 en el caso de ser recurrente y, finalmente, un gran mecenas recibiría 1.817,50 de la aportación mínima de 5.000 euros, que ascendería a 2.060 euros en caso de ser recurrente.

Culla ha explicado que este programa, que ha sido elaborado con la participación de todo el personal de la casa, tiene como objetivo inicial llegar en el primer año a un 10% de los 2.500 abonados con los que cuentan. No obstante, apunta que es "una carrera a largo plazo" para la que no sean marcado ningún tope --aunque no aspiran a igualarse con el Teatro Real o el Liceu al no poder competir por antigüedad y habitantes-- y ha apuntado que las condiciones de este club podrán modificarse en función de su evolución.

PATROCINIO DE EMPRESAS

Este programa de mecenazgo, que comenzará a funcionar la próxima semana a través de la página web del centro de artes, se desarrollará complementariamente al plan de patrocinio orientado a las empresas, que ha recogido unos 200.000 euros, una cifra "no acorde con las importancia" del tejido empresarial valenciano.

Por ello, ha recalcado que desde que accedió al cargo lleva impulsando un calendario de visitas "puerta a puerta" para trasladarles una propuesta "seductora y personalizada" que les haga sumarse. Reconoce que algunas son "esquivas", pero ha confiado en que "en breve", a final de año, "puedan recogerse los frutos" de sus conversaciones con empresas nacionales, incluso alguna internacional, aunque ha incidido en que se trata también de un trabajo a largo plazo.

Tanto Culla como Iglesias Noriega han coincidido en que cualquier ópera tiene una dependencia económica de la Administración, pero se debe tender a buscar un equilibrio con la facturación de entradas y una presencia más activa de la sociedad. "Aunque el momento actual no sea el más idóneo tenemos la responsabilidad de intentarlo todo", recalcan.