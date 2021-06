Proyecto PAU: Payasospital lleva su terapia de sonrisas a los niños que reciben tratamiento en sus casas

En 2020 han realizado más de 400 videollamadas, 387 visitas virtuales a habitaciones pediátricas y 224 vídeos por la pandemia

La ONG Payasospital ha ampliado su servicio de terapia de humor al formato 'delivery' para hacer reír también a los niños que reciben el tratamiento en sus casas porque su enfermedad está ya más avanzada acompañando al personal sanitario mientras le prestan los cuidados.

El fundador y director artístico de la ONG, Sergio Claramunt, y la enfermera de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital La Fe, Elena Forcado, han presentado este martes en rueda de prensa este proyecto, denominado PAU en homenaje al primer niño al que se visitó en su propio hogar y aprovechando "su bonito nombre", paz en valenciano. La madre del pequeño también ha estado presente.

Al respecto, el director de Payasospital ha destacado que se trata de una iniciativa pionera en España, desarrollada por el hospital La Fe, que nació en 2019 de la compañera Asun Cebrián, la enfermera Mina Mercromina, para atender a los niños en sus casas.

La visita se programa de forma conjunta con el equipo sanitario a inicio de cada mes, se confirmada 48 horas antes y durante el traslado aprovechan para conocer cómo se encuentra en esos momentos de forma física y psicológica el pequeño para determinar si los payasos entran antes que el personal sanitario, los últimos, o actúan a la vez que se presta el tratamiento.

Pero, a diferencia del hospital, la llegada "siempre" es una sorpresa para el niño y la duración es mucho más larga, pueden estar hasta una hora. "Cuando nos ven aparecer por la puerta les cambia el estado de ánimo tanto a ellos como a su familia, que es el objetivo de este programa de cuidado del bienestar emocional", ha recalcado.

De hecho, Beatriz Sánchez ha contado que Pau ya disfrutó tres o cuatro veces con Payasospital mientras estuvo ingresado porque "las horas y los días pasan muy largos", pero cuando los vio en casa "su cara de feliz lo decía todo".

Así, ha recordado que en ese momento por el tratamiento estaba "dormido en el sofá porque siempre estaba muy cansado", pero "a pesar de cómo estaba se mostró muy participativo". Desde entonces, repetía los trucos de magia que le enseñaron a todos los que iban a verle y estaba orgulloso de la forma en cresta de su pelo que el tratamiento le había dejado, porque se le caía por los lados porque, como le dijeron los payasos, era de 'punk'.

Así, recalca que esta ayuda es "súper necesaria" para los niños enfermos que están en sus casas y que no pueden disfrutar como el resto. "Hay algunos que no superan la enfermedad pero mientras están lo recuerdan y a sus familias les queda siempre, yo no dejo de recordar cómo era Pau y cómo disfrutaba", ha narrado. Por ello, ha deseado que el proyecto se amplíe para que "todos los niños de la Comunitat Valenciana también se alegren y se rían".

Por su parte, la enfermera Elena Forcano ha contado que en la unidad de hospitalización ya venían rumiando la idea de extender las visitas a domicilio pero se decidieron cuando, en una atención a Pau coincidiendo con su cumpleaños, al preguntarle que le podían llevar contestó: "Traedme a los payasos". Entonces llamaron a Payosospital y les pidieron que se implicaran.

PRUEBA PILOTO

Forcado ha subrayado que la prueba piloto ha superado las expectativas del personal sanitario desde el punto de vista

físico, psicológico, social, porque se aprovecha, si la covid lo permite, para que vengan amigos al "fiestón" ya que ellos no pueden ir al parque, y también el espiritual, porque deja "un legado brutal no solo a los que se han ido sino a los que están".

A niños y a no tan niños porque hay que "romper el estereotipo de que los payasos son solo para pequeños", ha dicho. De hecho, recuerda el caso de un adolescente muy reacio a la visita en la que se invirtieron con éxito los papeles: los payasos eran entonces los malos y los sanitarios se convirtieron en los buenos. "Si algún día me pongo malita venid a verme, quiero un proyecto Pau en mi vida, no me importa la edad", confiesa esta enfermera que desea poder disponer de financiación para publicar un estudio con los beneficios de esta iniciativa.

El fundador de Payasospital ha informado de que tras este éxito se

en el hospital el programa se ha implantado también en el Hospital General de Alicante, donde en la actualidad se están visitando a dos menores con una frecuencia mensual.

En estos momentos, tienen este año 13 visitas financiadas y con fondos prevén llegar a las 22, pero hace un llamamiento a empresas, socios particulares e instituciones para poder ampliar las dos visitas al mes que pueden realizar a poder ir todas las semanas.

RECONVERSIÓN POR LA PANDEMIA

Por otra parte, ha explicado que la pandemia le obligó a "reinventarse y bucear en la creatividad e imaginación" al tener que dejar las visitas presenciales por la virtualidad. Así, en 2020 han realizado más de 400 videollamadas, 387 visitas virtuales a habitaciones pediátricas, 224 vídeos, imágenes enlatadas, redes sociales y streamings para diferentes edades.

Al respecto, ha explicado que esta teleasistencia impuesta por la covid-19 no les ha permitido alcanzar el número de intervenciones de años anteriores, principalmente porque la duración de las visitas aumenta y porque se requiere tiempo para la coordinación con el equipo sanitario y los familiares del menor. Así, una intervención terapéutica online requiere de unos 15 o 20 minutos mínimo, frente a los siete de media de una actuación física.

Pese a ello, "en el pasado ejercicio se realizaron 7.351 atenciones a menores ingresados y sus acompañantes, el 5,5% de ellas fueron virtuales, lo que supuso un 48% menos de jornadas de intervención en los hospitales".

Estas atenciones se han concentrado en los ocho hospitales públicos de referencia de la Comunitat y el de Sagunto: La Fe (1.354), el Clínico (1.432) y el Dr. Peset de Valencia (1.027), Hospital de Sagunto (9), el Hospital General de Alicante (1.405), el Hospital General de Elche (358), el Hospital de San Juan (424), el Hospital General de Castellón (1.168) y el Hospital de la Plana de Vila-Real (174).

