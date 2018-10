El PSOE de Alicante no denunció el dispositivo de grabación de Urbanismo para "preservar la imagen de la ciudad"

Publicado 05/03/2018 14:22:15 CET

ALICANTE, 5 Mar.

La portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Alicante y edil de Urbanismo, la socialista Eva Montesinos, ha afirmado que no se denunció la presencia de un dispositivo "rudimentario" de grabación en su despacho para preservar la imagen de la ciudad.

Sobre este descubrimiento, ha señalado estaba en los bajos de una librería en su despacho de la plaza del Ayuntamiento, y que se hizo un barrido a petición suya ante los problemas que tenía para mantener conversaciones telefónicas a través del móvil en un determinado punto. Así, ha detallado que el jefe de Seguridad del alcalde, Gabriel Echávarri, se encargó del barrido "asesorado" por un técnico de una empresa de seguridad.

En atención a los medios en el propio despacho, Montesinos ha mostrado el dispositivo localizado, que ha definido como "rudimentario", y ha insistido en que se acudió "al día siguiente" del descubrimiento a la Policía Nacional "donde un alto cargo y un responsable de la Unidad Tecnológica" analizaron el mecanismo.

Montesinos ha mantenido que se les transmitió que se trataba de "una parte que no tenía capacidad de grabación", porque formaba un conjunto en el que faltaba un segundo dispositivo que "supuestamenta iba conectado a un ordenador". Por ello, ha indicado que la Policía les transmitió que "en sí mismo" no era constitutivo de delito porque "no tenía capacidad de grabación".

Además, ha afirmado que "en ningún caso" estaba instalado para grabar a la edil sino que "era un dispositivo de autograbación y de corto alcance; no tiene wifi y por tanto era de consumo interno".

Preguntada por cómo era posible que hiciera interferencias si no grababa, Eva Montesinos ha alegado: "Porque se supone que la pila supuestamente sí funcionaba".

Ante ello, ha relatado que como no era constitutivo de delito, se decidió no denunciar "por el bien de la ciudad", que a su entender está "bastante vapuleada y la imagen bastante deteriorada".

"Mezclar micrófono y Urbanismo suponía una imagen muy negativa", ha mantenido la edil de Urbanismo y portavoz socialista. Cuestionada sobre si se arrepentían de no haber denunciado, Montesinos ha dicho que "no, en ningún caso". "No queríamos utilizarlo políticamente", ha continuado y ha asegurado que "era mejor preservar la imagen de la ciudad".

BAJO EL ARMARIO

Aunque en un principio se comunicó que estaba instalado bajo la mesa del despacho, Eva Montesinos ha precisado que el mecanismo estaba colocado bajo un armario, que contaba con una pila 'AAA' y que era "bastante rudimentario".

Montesinos, que no ha querido hacer "conjeturas", ha indicado que quien lo instaló tenía acceso al mueble "en el despacho o donde estuvieran los muebles".

Al respecto de las denuncias presentadas por Guanyar y Compromís, Montesinos ha lamentado que no se hayan puesto en contacto con el PSPV y ha mantenido: "No sabemos qué van a denunciar. Si esa es su forma de hacer política, podían habernos preguntado primero y haber recogido la información que tenemos".

Inquirida por qué no se comunicó a Miguel Ángel Pavón su existencia, la actual edil de Urbanismo ha argumentado que como no era constitutivo de delito era "mejor preservar la imagen de Alicante" y que "no era una grabación externa de espionaje". Además, ha negado, preguntada por ello, si se sospechaba que fuera un mecanismo instalado por el propio Pavón.

Finalmente, ha dicho que no se ha podido determinar el tiempo que llevaba instalado o si se había cambiado la pila por agotamiento.