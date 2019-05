El PSOE destaca que las exportaciones de naranjas de Sudáfrica bajaron un 38% en el solapamiento de campañas

Publicado 08/05/2019 13:56:41 CET

VALENCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata europea del PSPV-PSOE Inmaculada Rodríguez-Piñero ha destacado este miércoles que las exportaciones de naranjas sudafricanas bajaron un 38% en el periodo de solapamiento de la campaña agrícola de este país y la de España, del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2018. Por tanto, ha defendido que "el acuerdo UE-Sudáfrica no es el único responsable de la crisis del sector".

Así lo ha afirmado en la rueda de prensa de presentación en València de la iniciativa 'Día de Europa' para que el 9 de mayo sea festivo, preguntada por cómo verían los agricultores valencianos esta conmemoración ante la crisis citrícola.

Tras subrayar que es algo que "ocupa y preocupa" al PSOE y que el problema de la naranja valenciana "está en la agenda europea", la eurodiputada ha explicado que el acuerdo establece de mediados de octubre a finales de noviembre el periodo donde pueden entrar naranjas con una reducción arancelaria que progresivamente llegaría a cero en diez años, ante la coincidencia de campañas.

En base a una respuesta oficial del comisario europeo de Agricultura, el 'popular' Phil Hogan, ha resaltado que las exportaciones de naranjas de Sudáfrica cayeron un 38% durante ese mes y medio del año pasado, mientras se incrementaron las de otros países como Marruecos, Egipto, Turquía y Argentina. "Ahí sí que tenemos un problema", ha advertido.

En este contexto, ha defendido la necesidad de implementar una cláusula de salvaguarda y un seguimiento de la entrada de cítricos de Sudáfrica. Pero ha recalcado que "el acuerdo no es el responsable de la crisis del sector", un pacto que "se negoció en el gobierno de Mariano Rajoy (PP) y no hubo transparencia, no se sabía el alcance ni cómo iba a acabar".

Ha remarcado, eso sí, que en la crisis citrícola entran en juego varios factores, como la necesidad del sector de "organizarse para formar parte de Europa", así como "conocer las reglas del juego y aprovechar las ayudas europeas". Para ello, ve necesario un interlocutor único y una "fuerte organización agraria para que cambien esa visión interna y consigan la unidad".

También ha abogado porque el sector busque "aliados" en otros productores europeos para tener capacidad de negociación en el establecimiento del precio. "No es razonable que cinco grandes distribuidores europeos fijen los precios y los pequeños productores no tengan capacidad de influir", ha reivindicado.

Al mismo tiempo, cree que la UE debe garantizar que los controles fitosanitarios sean iguales en todos los puertos, algo que ha recordado que es competencia de cada país, "pero Europa puede hacer más y exigir que las inspecciones y sanciones sean iguales" mediante la unión aduanera común.

Ha puesto como ejemplo su visita a los campos "enormes" de naranjas en Sudáfrica, donde "no tienen productores" al contar con tractores automatizados. "No es que el salario sea más bajo, es que no hay salario; aquí no podemos hacerles frente", ha lamentado.

La socialista ha lamentado que en Bruselas (Bélgica) no hay "ni un cartel de promoción" de la naranja valenciana, "la mejor del mundo", cuando sí ha visto de la sudafricana. Ante esta situación, ha destacado la intención de la Generalitat de iniciar una campaña de promoción con financiación del Gobierno y del sector. "No nos podemos permitir perder un sector que forma parte de nuestra cultura", ha remachado.

"SUPERVIVENCIA EUROPEA"

Por parte del PP, el exministro y candidato europeo José Manuel García-Margallo ha señalado que la crisis de la naranja es una muestra de "supervivencia europea", así como un reto para hacer frente a "unas oleadas migratorias que seremos imposibles de controlar".

Ha llamado así a "crear fuentes de riqueza en los países de origen" y a establecer acuerdos de cooperación para abrir los mercados a los productos, "fundamentalmente los agrícolas, las frutas y hortalizas".

Ahora bien, ha recalcado: "El primer esfuerzo lo tenemos que hacer dentro de casa. Solamente sobrevivirá el que sea capaz de jugar con mejores productos, precios y servicios que nuestros competidores. Intentar impedir la entrada es poner puertas al campo".