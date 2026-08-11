El PSPV apoya a Ferran Torres como embajador de la Comunitat Valenciana y pide al Consell más información

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), recibe al campeón del mundo de fútbol, Ferrán Torres (i), en el Palau de la Generalitat - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSPV valora positivamente la designación del futbolista Ferran Torres, natural de Foios (Valencia), como la imagen promocional de la Comunitat Valenciana, al tiempo que solicita más información al Consell para conocer los detalles sobre en qué va a consistir esa colaboración, el coste y la duración, mediante preguntas parlamentarias en Les Corts.

Según avanza el partido, la diputada socialista Mercedes Caballero presentará preguntas parlamentarias y peticiones de documentación para conocer los pormenores del acuerdo entre el Consell y el futbolista valenciano, "dado que en la información facilitada por la Generalitat únicamente se señala que el objetivo es el de impulsar la proyección de la Comunitat Valenciana en los ámbitos nacional e internacional mediante diferentes acciones de promoción y difusión".

En concreto, el grupo socialista demandará información sobre el protocolo de colaboración y, en su caso, un eventual contrato que la Generalitat haya firmado para materializar derechos y obligaciones entre las partes.

También pedirá detalles sobre las obligaciones contraídas por ambas partes en ese protocolo de colaboración, así como qué acciones y/o actuaciones se materializarán con cargo a este compromiso con el fin de ser "embajador e imagen" de la Comunitat Valenciana.

Según se explicó el pasado viernes en el acto de firma de la colaboración, Ferran Torres no percibirá retribución económica por esta representación, pero el PSPV es "consciente de que sí existirá un coste para la Generalitat Valenciana".

Por tanto, solicitará información sobre qué vicepresidencia, conselleria, organismo autónomo, entidad de derecho público, fundación o consorcio gestionará las acciones y/o actividades que se programen, en qué va a consistir la representación y en cuánto se prevé su coste.

Al mismo tiempo, pedirá conocer si se ha buscado la intermediación del representante del futbolista o de los clubes a los que está o podría estar vinculado, así como alguna de las marcas patrocinadoras del futbolista, para la consecución del contrato, y si la Generalitat tiene algún compromiso de pago con alguna de ellas.

En cualquier caso, el PSPV considera que "como artífice de la consecución del campeonato del mundo con la selección española, Torres ha conseguido una repercusión mediática mayor incluso de la que ya gozaba", por lo que agradece su disponibilidad para representar a los valencianos y a las valencianas a través de su designación como embajador".