PSPV y Compromís denuncian falta de personal y recursos en la vuelta al cole: "Continúa el caos"

Retrasos en el transporte escolar y "nula aplicación" de Xarxa Llibres en Bachillerato, entre sus primeras quejas

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la oposición critican la falta de personal y recursos en el inicio del curso educativo en la Comunitat Valenciana, con lo que a su juicio "continúa el caos" que se inició en agosto con el retraso en las adjudicaciones de plazas docentes.

Desde el PSPV, su portavoz de Educación en Les Corts, José Luis Lorenz, afirma que "estamos ante el peor inicio de curso de la historia por la nefasta gestión del gobierno de Carlos Mazón". "En un día tan importante como hoy con el inicio de las clases, continua el caos con la adjudicación de las plazas de los profesores", denuncia en declaraciones remitidas a los medios.

Los socialistas lamentan la falta de personal y recursos en los centros educativos y aseguran que desde la dirección general de Personal Docente no se está dando "ninguna explicación ni respuesta a los docentes".

Es por ello por lo que exigen a Mazón y al conseller de Educación, el también 'popular' José Antonio Rovira, "que se pongan a trabajar de una vez, que asuman su responsabilidad y acaben con este bloqueo a la educación pública valenciana".

Por contra, defienden que en las dos últimas legislaturas, "con el gobierno de Ximo Puig, colegios e institutos siempre han obtenido una respuesta inmediata por parte del Consell para garantizar la normalidad en un día tan importante como hoy".

Para Compromís también se trata de uno de los inicios de curso "más caóticos que se recuerdan", con incidencias como un retraso "bastante generalizado" en el transporte escolar, la "nula aplicación" del programa Xarxa Llibres en Bachillerato o que "la mayoría de centros" no puedan aplicar el aumento de horas semanales de Matemáticas e Inglés en ESO dictado por la Conselleria.

"BUSCAMOS A ROVIRA"

Así lo ha expuesto su portavoz de Educación en Les Corts, Gerard Fullana, tras escenificar la reclamación de que comparezca el conseller a través de un cartel con el lema 'Wanted' con el que se han realizado una fotografía los diputados del grupo.

"Lo buscamos vivo para que dé explicaciones", ha explicado al ser preguntado por si han recuperado el lema 'Wanted. Only alive' de una de las camisetas que lució la exvicepresidenta Mónica Oltra en su etapa en la oposición al 'expresident' Francisco Camps.

Fullana ha vuelto a acusar a PP y Vox de impedir la comparecencia de Rovira en la Diputación Permanente de Les Corts y a exigir la dimisión de la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, criticando que "se fue vacaciones nada más tomar posesión en los 15 días más importantes del año" para su puesto.

Respecto al inicio de curso, Compromís está elaborando un informe de incidencias que hará público en los próximos días. De momento advierte que las más significativas son el retraso en el transporte escolar en municipios como Torrent (Valencia) o la aplicación "prácticamente irrisoria" de Xarxa Llibres en Bachillerato.

También la imposibilidad de aplicar las horas extra de Matemáticas e Ingles al decretarse "24 horas antes" de que los docentes se incorporaran a su puesto el 1 de septiembre, una medida que para la coalición fue una "cortina de humo" del retraso en las adjudicaciones docentes que provocó que "21.000 personas no han sabido dónde trabajaban hasta el último momento".

ANALIZAN SI EL SISTEMA SE HA "MANIPULADO"

Paralelamente, Compromís está analizando el número de docentes en los que "no cuadra la nota con el puesto" al que han accedido, algo que "no había pasado anteriormente". "No son ni diez ni veinte, nos preguntamos si es una práctica que sucedía en el pasado se está repitiendo", ha declarado Fullana, para quien "cuesta mucho creer que un sistema que ha funcionado ocho años salte por los aires de esta manera si no se ha manipulado manualmente".

Otra de las críticas que ha reiterado es el cese de asesores técnicos docentes cuando se incorporó el equipo de Rovira: "Lo primero que hizo el PP al entrar en la Conselleria es una lista negra con casi 300 docentes en comisión de servicio afirmando que formaban parte ideológicamente. Después se comprobó el resultado de esta purga: un caos absoluto".

De cara al futuro, Compromís estará "vigilante" para que Educación mantenga medidas aprobadas por el anterior gobierno del Botànic como el aumento de profesorado y de las ayudas del cheque escolar.