Archivo - Debate en Les Corts, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han exigido este miércoles, coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), recuperar el pacto valenciano contra la violencia de género y han considerado "del todo inadmisible" que a estas alturas siga guardado "en el cajón". Además, han lamentado la legislatura "perdida" en la Comunitat Valenciana respecto a los avances en materia de igualdad: "Ha sido la peor".

Mientras, el PP ha cargado contra las políticas del PSOE, ha mencionado casos como el de las "pulseras defectuosas" o la "chapucera" ley del 'solo sí es sí' y Vox ha sostenido que las de la izquierda han sido "un tremendo fracaso" y ha asegurado que "nadie puede negar que existe la violencia sobre la mujer".

De este modo lo han manifestado desde los diferentes grupos, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts, momentos antes de comenzar el pleno, que ha debatido, entre otras cosas, tres proposiciones no de ley (PNL) presentadas por el PP, el PSPV y Compromís sobre la violencia de género y el 25N.

El PP ha confirmado que el jueves votará en contra de las iniciativas del PSPV y Compromís porque no son "creíbles" --"¿qué credibilidad tienen para venir hoy a proponer nada en la materia?", se preguntan los 'populares'--, mientras que Vox ha dejado entrever la misma posición al afirmar que las iniciativas de la izquierda suponen "la continuidad de estas políticas fracasadas y que no han evitado una sola víctima".

El síndic 'popular', Nando Pastor, ha rechazado "la máxima 'sanchista' de aquellos como --el exministro José Luis-- Ábalos que decían soy feminista por ser socialista". "Nosotros eso no lo compartimos, no compartimos que existan pulseras defectuosas para proteger a las mujeres, no creemos en leyes chapuceras que permiten que miles de violadores, acosadores y maltratadores salgan de las cárceles, que es donde deberían estar", ha indicado.

También ha censurado el "uso de la prostitución con fondos públicos", el hecho de "tapar, silenciar y esconder el acoso sexual" y ha apuntado a Moncloa y el PSOE: "Quienes lo silenciaron precisamente no fueron otras que el trío de las valencianas Pilar Bernabé, Rebeca Torró y Diana Morant". Preguntado por el hecho de que la izquierda hable de legislatura "perdida" en materia de políticas de género, ha replicado: "En Madrid, sí. Estoy plenamente de acuerdo con ello".

Mientras, cuestionado sobre el uso de la terminología violencia de género y sobre si el pacto valenciano está guardado "en el cajón", Nando Pastor ha asegurado que no hay "ningún problema" en el primer aspecto y, sobre el segundo, ha defendido que el Consell lleva trabajando desde 2023 en políticas de igualdad y conciliación, como la educación gratuita de 0 a 3 años: "No, no está en el cajón. Lo que pasa es que estamos en campaña y quieren decir lo que no es".

"EL NEGACIONISMO ES EL FARO Y LA GUÍA"

Por el contrario, la diputada socialista Rosa Peris ha subrayado la importancia de la prevención y la atención a las víctimas de violencia de género --"a muchas de ellas ni siquiera las vemos"-- y ha recordado que "solo tres de cada 10 presentan una denuncia", por lo que existe "una sombra sobre el 70 por ciento, que no sabemos quiénes son, dónde están o dónde viven". "Para eso la política tiene que articular mecanismos que puedan protegerlas y atenderlas", ha defendido.

Dicho esto, ha criticado que la actual legislatura en la Comunitat Valenciana ha sido "la peor que conocemos" en materia de igualdad. "No ha habido ninguna otra tan dura, con palabras tan fuertes, con expresiones tan insoportables. Arrancamos con un maltratador como ideólogo del proyecto político del gobierno de la Generalitat, desapareció la violencia de género de cualquier documento público, se cargaron la comisión de Igualdad de estas Corts después de estar funcionando 30 años y trabajan tanto por la violencia contra las mujeres que el año pasado les sobró uno de cada cuatro euros destinados a la lucha contra la violencia de género"

Por lo tanto, para los socialistas, es una legislatura "fallida", aunque algo "mucho peor" es que "el negacionismo se ha incorporado a las instituciones y es el faro y la guía de las políticas de igualdad" del Consell. "En 2022 dejamos el segundo pacto contra la violencia de género prácticamente redactado e iba a ponerse de manera inmediata en funcionamiento. Han pasado tres años y sigue en el cajón", ha lamentado.

"No lo van a sacar porque Vox les ha dicho que en esta comunidad que no habrá pacto contra la violencia de género", ha augurado Peris, entre críticas al PP: "Cuando tiene que decidir entre proteger a las víctimas o estar al lado de los negacionistas, no tiene duda de qué bando elegir". Por todo ello, ha llamado en este 25N a no soportar "ni un retroceso más en los derechos ni mujeres víctimas de violencia sin tener instituciones atendiéndolas".

LEGISLATURA "PERDIDA"

Desde Compromís, Verònica Ruiz ha llamado a salir a las calles este 25N para reclamar "políticas activas que luchen" contra la violencia que sufren las mujeres y ha criticado al PP y Vox por formar en su momento el Consell en una reunión "con seis hombres, uno de los cuales estaba condenado por violencia de género". También ha censurado que en las paredes de Les Corts siga colgado el cuadro del expresidente de la cámara Julio de España, "cuando sabemos todos que fue un acosador".

Además, ha cargado contra la actual presidenta de la cámara, Llanos Massó, "una mujer que niega la violencia de género y que es una antiabortiva" y ha lamentado que Vox esté "teledirigiendo" al PP en políticas de igualdad, porque esta última formación "blanquea" los discursos de la extrema derecha. Con todo, ha resumido que la actual legislatura ha sido "perdida" en materia de avances contra las violencias que sufren las mujeres e incluso de "retroceso".

Ruiz ha advertido de que la Comunitat no tiene estrategia de lucha contra las violencias sexuales "cuando se están incrementando un 15,5% las violencias contra las mujeres" y cuando "el 30,5% de las personas víctimas de violencias son menores de edad". Con todo, ha reivindicado que la Generalitat necesita "un cambio" y un gobierno "a la altura" que impulse "políticas activas" con "profesionales y recursos" con el fin de "avanzar en igualdad".

LAS POLÍTICAS DE LA IZQUIERDA, UN "TREMENDO FRACASO"

Y desde Vox, José Mª Llanos ha sostenido que las políticas de igualdad de la izquierda han sido "un tremendo fracaso", como a su juicio se ha demostrado a nivel nacional. "Nadie puede negar que existe la violencia sobre la mujer y es una lacra, como cualquier tipo de violencia. Algunas son, evidentemente, más sensibles que otras y lo que, una vez reconocido ese gravísimo problema, habrá que ver si se han aplicado las políticas adecuadas para acabar con esa lacra", ha expuesto.

Dicho esto, ha criticado que en España no se ha reducido "el número de violaciones" diarias a mujeres y en la Comunitat, por ejemplo, "se ha incrementado incluso un 216% las agresiones sexuales". "Por tanto, está claro que las políticas que están aplicando desde la izquierda no han servido para nada", ha asegurado, como tampoco a su juicio "la política de la izquierda de fronteras abiertas, que está importando culturas que atentan directamente contra la dignidad y los derechos de la mujer".

Ante esta situación, Llanos ha abogado por "tomar medidas en positivo para acabar con esta violencia y con todos los tipos de violencia", para que lo es "evidente" que resulta necesario "dotar de recursos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, conseguir que los dispositivos de control funcionen y adoptar políticas de apoyo después del desastre de la izquierda".