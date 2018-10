El PSPV considera un "orgullo para los valencianos" que el Gobierno español aplique a nivel nacional las medidas de Puig

Publicado 22/07/2018 17:35:34 CET

El PSPV ha considerado "un orgullo para los valencianos que ahora en el Gobierno de España se estén aplicando las medidas que se han aplicado anteriormente y con muy buen resultado en la Comunitat por parte del Consell de Ximo Puig", ha señalado, al tiempo que ha citado ejemplos como el decreto de la sanidad universal o la "apuesta" por una vivienda digna.

Así se ha pronunciado el secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, en el acto celebrado en el Centro Cultural Tívoli de Burjassot, en el que también han el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos; la secretaria general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, Mercedes Caballero; y el alcalde de la localidad, Rafa García, según ha informado la formación en un comunicado.

Muñoz ha indicado que con el Govern del Botànic "se están cayendo los estereotipos" de la Comunitat Valenciana: "Hemos pasado de ser señalados por tener un gobierno corrupto a ser el paradigma de la dignidad, a acoger a las personas que huyen de la pobreza y las guerras, a exportar ministros al Gobierno de España y, sobre todo, a exportar las políticas que están cambiando la vida a la sociedad valenciana y que ahora cambiarán la vida de la sociedad española", ha afirmado. Por ello, ha asegurado: "Es el momento para decir con orgullo que somos valencianos y que este es el momento valenciano".

Asimismo, también ha afirmado que "se caen mitos de la izquierda". "Siempre nos han dicho que éramos buenos gestionando lo social, pero estamos demostrando que también somos buenos gestionando la economía y generando empleo", ha indicado, mientras ha puesto de ejemplo a la Comunitat Valenciana. "Aquí estamos gobernando y estamos viendo cómo en estos tres años no han hecho más que mejorar todos los índices socioeconómicos", ha declarado.

"PACTO DE PERDEDORES"

En cuanto a la elección de Pablo Casado como nuevo líder del PP, ha afirmado que en la derecha "también se caen mitos, como el mantra del pacto de perdedores". "Ayer pudimos ver en el Congreso del PP cómo, pese a lo mucho que lo criticaban, un pacto de perdedores hacía a Pablo Casado presidente del PP", ha indicado.

Igualmente, el diputado autonómico ha señalado que este sábado "también se cayó el mito de que la derecha gestiona mejor". "No sé si fue porque el Congreso no lo organizaba El Bigotes, pero no fueron capaces de cuadrar una sala para que cupieran todos los compromisarios", ha señalado.

"CONSOLIDAR EL CAMBIO"

Por otro lado, el secretario de Organización de los socialistas valencianos ha advertido que el próximo mes de mayo la formación tiene que "consolidar el cambio", y ha animado a que los miembros del partido salgan "con el chip de campaña" después de verano, porque no pueden "caer en inercias" y tienen que "seguir con la capacidad de ilusionar a la ciudadanía".

"Hoy, cuando salgamos ya de este auditorio -ha señalado- saldremos con ganas de ganar, con la fuerza de que hemos hecho las cosas bien y con la ilusión de poder seguir transformando la sociedad". "Ahora es el momento de la Comunitat, del PSOE y de unos gobiernos que se preocupan por la ciudadanía", ha agregado.

Por otra parte, la secretaria general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, Mercedes Caballero, ha asegurado que "gracias al trabajo durante más de 140 años en la provincia de Valencia y en la Comunitat" la formación gobierna "en la mayoría de ayuntamientos", en la Diputación de Valencia, el Consell y "ahora también el Gobierno de España".

El alcalde de Burjassot, por su parte, ha animado a "seguir trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos, apostando por el municipalismo y seguir transformando la sociedad", ha concluido.