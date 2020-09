El PSPV pide no hacer lecturas "sospechosas y paranoicas" en torno a la relación "normalizada" entre Puig y Cantó

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, ha afirmado este martes en relación a la reunión mantenida entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el síndics de Ciudadanos (Cs), Toni Cantó, que "no hay ningún pacto ni secreto, ni abierto, ni cerrado" entre el PSPV y Cs en torno a los presupuestos de 2021 y si finalmente se produce "tendrá que ser con el gobierno botánico", por lo que ha instado a no hacer "lecturas viejas, sospechosas y paranoicas de lo que es una relación normalizada".

En declaraciones a los medios, el socialista ha insistido en que las cuentas del año que viene deben ajustarse a lo marcado por el pacto de reconstrucción firmado por todos los grupos menos Vox y, a partir de ahí, "buscar aliados" porque en el momento actual "hace falta generosidad y altura de miras". Y Cantó, ha subrayado, pidió reunirse con Puig y así lo ha hecho, en calidad de jefe del Consell y no de secretario general del PSPV.

"Cuando Carlos Mazón --presidente de la Diputación de Alicante-- se va a comer con Mónica Oltra yo no le digo que por qué no me invitan a mí", ha indicado Mata, que ha reiterado que hay una fuerza dispuesta a apoyar el presupuesto del Botànic: "No puedes decirle a la gente que se sumó al pacto de reconstrucción que se queden fuera de la evolución y concreción económica de ese pacto".