El PSPV pide salir a la calle el 25N contra el "discurso negacionista" de la prostitución

VALÈNCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas valencianos invitan a llenar las calles el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y centran su campaña de este año en la abolición de la prostitución y en combatir el "discurso negacionista" contra esta realidad.

Con unas ilustraciones creadas por la joven ilustradora Violeta Herranz, quien ya firmó las del 8M, se trata de una campaña directa y "agresiva" que incluye lemas como 'El meu cos no es compra. No sóc la teua esclava', 'Pagar per sexe es finançar l'esclavitut' o 'Sense prostitució no hi ha tracta'.

La intención es dejar claro que para acabar con la prostitución "no caben medias tintas" y que los partidos progresistas deben estar unidos en la causa, además de acabar con el "falso mito" de que hay mujeres que lo deciden libremente y con la separación de la prostitución y la trata.

"Que dentro de unos años nos parezca un escándalo que haya mujeres prostituidas", ha reivindicado en la presentación la portavoz del PSPV-PSOE y vicesecretaria general de Igualdad, Ana Domínguez, junto a la diputada nacional Susana Ros y la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez.

Para ello, esta campaña pone el foco en el objetivo del PSOE de acabar con la prostitución en España antes del fin de la legislatura, de la mano de la Ley de Libertades Sexuales --la del "solo sí es sí"-- para regular el proxenistismo. También confían en el reciente anuncio de que el pacto de Estado contra la violencia de género se ampliará para reforzar el teléfono 016.

"NO SE PUEDE SER PROGRESISTA Y REGULACIONISTA"

Las tres socialistas han coincidido en defender que su partido está a la vanguardia de los derechos de las mujeres y en pedir firmeza a formaciones de izquierda como Compromís y Unidas Podemos, ante sus dudas en torno a la abolición. "No se puede ser progresista y regulacionista", ha recalcado Gómez, quien ha subrayado que el 90% de las prostituidas son "esclavas sexuales".

También Ros, como secretaria ejecutiva contra la Violencia de Género del PSOE, ha hecho hincapié en que "el 25N son los 365 días del año" y ha pedido que las calles "se inunden" este jueves parar mostrar que "esas mujeres no están solas". "No seremos una democracia plena mientras se compren y vendan los cuerpos de mujeres y niñas", ha avisado, para asegurar que su partido "lo tiene claro" e introducirá las enmiendas oportunas en la ley de la abolición.

Y Domínguez, recientemente nombrada en la ejecutiva del PSPV, ha lamentado la cifra de 1.118 mujeres asesinadas por violencia machista --desde que se empezó a contabilizar en 2003-- y ha destacado avances como que a partir del próximo año se contabilizarán los feminicidios fuera de las parejas o exparejas. "Hemos avanzado, pero queda muchísimo por hacer", ha constatado.