El PSPV presenta una reforma 'exprés' para bajar el listón electoral ante críticas del Botànic y la oposición

Actualizado 18/10/2018 14:13:27 CET

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha registrado este jueves una proposición para modificar la ley electoral valenciana con la única intención de rebajar el listón electoral del 5 al 3% que pretenden se tramite por lectura única en Les Corts. Se trata de una reforma 'exprés' que, sin embargo, no ha contentado ni al Botànic ni a la oposición, mostrando todos los grupos su sorpresa ante esta iniciativa que no se les había avanzado y mientras se tramita en comisión una reforma más extensa de esa ley.

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha explicado en declaraciones a los medios que han decidido presentar esta iniciativa a cinco meses de que termine la legislatura "real" con la disolución del parlamento a finales de marzo, con el objetivo de que esta reforma por lectura única permita, de conseguir el voto a favor de 66 diputados (mayoría cualificada, de dos tercios), ser aplicada en los comicios de mayo de 2019.

Ha indicado que los trabajos en comisión para la reforma amplia de la ley electoral (que también incluye esa rebaja de la barrera electoral) han sido "ambiciosos" pero la negativa de Ciudadanos a apoyar esa reforma si no se aprueba la modificación estatutaria para incluir la circunscripción única hace que no esté en disposición de salir adelante.

El socialista Alfred Boix, que preside la comisión que tramita la reforma general y firma también esta propuesta, ha indicado que no renuncian a esa reforma más amplia, pero "no es incompatible con esta vía rápida".

Mata ha agregado que "hoy es el día de que las fuerzas políticas que en su programa tienen la rebaja del listón se sumen", incidiendo en que los socialistas no han hecho un "cálculo electoral" para tomar esta decisión, que ni siquiera saben "cómo afectará a los resultados del PSPV". "Lo hacemos por un compromiso, no por cuestiones partidistas", ha dicho.

Según ha incidido, partir de ahora comenzarán a hablar con el resto de grupos. "Otros tampoco han hablado antes con nosotros", ha dicho, para pedirles que no hagan "politiquería" de este asunto.

COMPROMÍS NO SABE "QUÉ PRETENDEN"

Nada más conocer esta iniciativa, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, se ha mostrado "sorprendido" por haberse enterado de ella en una rueda de prensa y ha asegurado no entender "por qué habiendo una reforma más extensa que habla de más cosas el PSPV presenta esta propuesta cuando podríamos avanzar una ley más avanzada", especialmente cuando "el problema es el mismo", no llegar a los 66 diputados si se mantiene el no de Cs.

"No sé qué pretende con esto, espero que no se pretenda acabar con el debate sobre la reforma de la ley", ha dicho, señalando también que la acusación "de falta de diálogo en cuanto a la circunscripción única no es cierta" porque los portavoces del Botànic tienen un grupo y no saben nada del socialista desde que Cs lanzó su propuesta para modificar el estatuto.

No obstante, Ferri ha indicado que su partido ya ha dicho en varias ocasiones que "si estás a favor de algo, votas a favor" y si esta propuesta llega a pleno lo harán.

PODEMOS: "ES UNA DESLEALTAD POLÍTICA"

El diputado de Podemos Antonio Montiel también ha mostrado su sorpresa ante esta "iniciativa unilateral" que ve "una deslealtad política" y ha advertido de que el PSPV "ha dado un salto al vacío" con esta propuesta que necesita una mayoría cualificada que los socialistas no pueden garantizar.

"De pronto se ha tirado de la moto y apuesta por una reforma de mínimos", ha lamentado, con "una jugada que parece esconder que el PSPV realmente no quiere la reforma electoral, es un brindis al sol". Preguntado por el sentido de su voto, ha señalado que no pueden ir en contra de su programa electoral, pero apuestan por una reforma integral de la ley electoral y esta es "una jugada electoralista" que exigirán se tramite "como corresponde".

CS: "ES DINAMITAR LOS PUENTES"

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, también ha aludido a su sorpresa por el hecho de que el PSPV no haya contado con sus socios de gobierno para presentar esta propuesta y ha indicado que si la reforma de la ley le parecía "insuficiente" y "de mínimos", esta es "de mínimos elevado a la máxima potencia".

"Es dinamitar prácticamente todos los puentes, flaco favor al diálogo y la negociación durante tres años, es tomarse la ley electoral a cachondeo y no querer una ley electoral de calidad, completa y que perdure en el tiempo", ha incidido.

Respecto a su propuesta de reforma estatutaria, ha indicado que están a la espera de que Compromís la firme tras aceptar sus aportaciones técnicas. Podemos, por su parte, ha indicado que es una "condición imposible" porque no es algo que se pueda resolver únicamente en Corts y requeriría un referéndum.

EL PP DICE QUE EL PSPV NO HABLA CON SUS SOCIOS

La portavoz adjunta del PP Eva Ortiz ha indicado que al PSPV se le ve "cada vez más nervioso" y después de tres años y medio de debate en comisión presenta esta propuesta que demuestra que "ya no es que no hable con el PP, es que no habla con sus socios de gobierno".

"Tiene demasiada prisa en romper el pacto del Botànic", ha indicado Ortiz, que cree que esto es una medida 'made in Mata' para "no hablar de otras cuestiones". A su juicio, esto es "un caos, una constatación del lío permanente, de la falta de información" y ha pedido el adelanto electoral.

La diputada cree que no tiene sentido "hablar de esto en el último minuto y por la puerta de atrás" y aunque estudiarían la propuesta ha avanzado la negativa porque ese cambio "no se puede hacer a través de un aquí te pillo, aquí te mato".