La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, interviene durante el acto de inicio de campaña del PSOE en Paterna, a 12 de noviembre de 2026, en Paterna, Valencia (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE movilizará a más de 7.000 personas durante la jornada electoral de este domingo, 29 de noviembre, en un amplio despliegue organizativo que permitirá contar con representantes socialistas en la gran mayoría de las mesas electorales de la Comunitat Valenciana.

Según ha destacado el PSPV en un comunicado, se trata de un "importante esfuerzo de organización" que permitirá al partido desplegar interventores, apoderados, personal de logística y equipos de apoyo en los colegios electorales de los municipios de las tres provincias. El dispositivo dará cobertura a una jornada en la que estarán habilitados 2.206 colegios electorales y 6.195 mesas.

Para hacer posible este despliegue, el PSPV-PSOE ha desarrollado durante las últimas semanas un "amplio trabajo de organización y formación" de sus interventores, apoderados y personal de apoyo, con el objetivo de que todos conozcan sus funciones y puedan desempeñar su labor con todas las garantías.

Durante la mañana de este sábado, las sedes socialistas de toda la Comunitat Valenciana están acogiendo los últimos preparativos. Las personas que participarán en el dispositivo están recibiendo las indicaciones necesarias y recogiendo el material para desarrollar sus funciones durante la jornada electoral.

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha destacado el "enorme esfuerzo" realizado por la organización y, "especialmente", la "implicación de los miles de militantes y simpatizantes que dedicarán su tiempo a esta tarea". Mascarell ha agradecido su "disponibilidad" y "colaboración" y ha subrayado "la importancia de contar con un dispositivo de estas dimensiones para contribuir al correcto desarrollo de la jornada electoral", que ha confiado en que transcurra con "absoluta normalidad, tranquilidad y respeto".