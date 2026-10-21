El PSPV registra su candidatura por Valencia para el 29N, liderada por Bernabé: "Enfrente todo el mundo sabe lo que hay"

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y cabeza de lista del PSPV-PSOE en Valencia, Pilar Bernabé (c), tras registrar su candidatura para las elecciones generales del 29N - Rober Solsona - Europa Press

La cabeza de lista apela a la "valentía" de los votantes de izquierda para "hacer frente al negacionismo" que representa la derecha

Defiende que es compatible con ser la candidata a la Alcaldía de València: "Lo voy a demostrar cada día, no tengan ninguna duda"

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha registrado este miércoles en la Junta Electoral de Valencia su candidatura por esta circunscripción de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que lidera la que hasta ahora ha sido delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha llamado a dar "un paso al frente" ante la amenaza que supone un hipotético gobierno del PP y Vox en España. "Enfrente todo el mundo sabe lo que hay", ha advertido.

A su juicio, "lo que tenemos al otro lado es la oscuridad, es el miedo, es el odio, es el insulto, es ese freno que no nos deja avanzar", según ha sostenido, en declaraciones a los medios tras registrar la lista electoral, que está compuesta, según ha reivindicado, por "las mejores y los mejores candidatos posibles para que este país siga avanzando".

En la lista, a continuación de Bernabé (1), figura como número dos el ministro de Hacienda, Arcadi España, y como número tres la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró. Le siguen el síndic del PSPV, en Les Corts, José Muñoz (4), y la hasta ahora diputada y presidenta de la comisión de investigación sobre la dana del 29 de octubre de 2024 del Congreso, Carmen Martínez (5).

Completan la misma Vicent Sarrià (6), Ana Mª González (7), Michel Montaner (8), Nuria Aparisi (9), Ernesto Ramón Herrera (10), Mª Dolores Celda (11), Jaume Espada (12), Mª Teresa Girau (13), Abel Martí (14), Hortensia (15) y la cierra el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar (16). La lista experimenta una renovación prácticamente total, ya que únicamente repiten dos respecto a los anteriores comicios de julio de 2023: Carmen Martínez y Vicent Sarrià.

"Una candidatura, un partido que espera, desea y trabaja cada día para devolver y demostrar una vez más la ilusión en esta provincia. Porque sí, en esta provincia hay que devolverle la ilusión a los valencianos y a las valencianas", ha señalado Bernabé.

Frente a ello, ha avisado que el gobierno de la Generalitat "ha demostrado y puede demostrarle a toda España lo que supone tener una coalición ultraderechista como la que aquí, en la Comunitat Valenciana, venimos padeciendo".

"Lo sabemos muy bien", ha incidido, al tiempo que ha llamado a votar para "combatir esos discursos de odio que estamos escuchando cada día en el Congreso de los Diputados o en Les Corts Valencianes, para combatir esa manera de entender la sociedad donde no igualan a unas y a otros, para combatir a ese gobierno negacionista que aplica unas leyes que van en contra del progreso de esta sociedad, de esta tierra y de nuestro país".

VIVIENDA

Bernabé ha acusado también a la derecha de "hacer negocio con la vivienda y con nuestros derechos" cuando gobierna, como ha ocurrido en Alicante con la promoción de viviendas de protección pública (VPP) Les Naus, "para vergüenza de todos los valencianos". "El PP se repartió los pisos amigos y colegas", ha denunciado.

Pero también ha hecho hincapié en que, en la ciudad de València, "campan a sus anchas los fondos buitre para que los barrios salgan de esa esencia que es vivir en comunidad" y sean "cada vez más despersonalizados". "Crece de manera disparada el precio de la vivienda y están vaciando de contenido todos y cada uno de los barrios, llenándolos de apartamentos turísticos, por una cuestión básica, por no aplicar por su sectarismo una ley que protege a las personas para poder acceder a una vivienda", ha lamentado.

En este punto, ha reprochado a los representantes del PP en la ciudad de València que pregunten "qué ha hecho el Gobierno de España" y ha replicado: "Ha puesto las herramientas, los mecanismos necesarios para proteger a los ciudadanos de la subida desmesurada de los precios. ¿Y qué hace la derecha? Pues no aplicarla. Porque es más fácil favorecer a los fondos buitre y el negocio".

Además, y aprovechando la visita del presidente de Argentina, Javier Milei, ha reivindicado que España es "el mejor país del mundo": "Bienvenido al país que más crece de la Unión Europea, al país que representa los mejores niveles de igualdad de toda Europa. Un país que acoge a todo el mundo, que combate a aquellos que defienden la guerra, que dice alto y claro no a la guerra, sí a la paz, sí a la igualdad, sí a los derechos, sí a la vivienda digna".

"MERECE LA PENA SEGUIR AVANZANDO"

Ante toda esta situación, la cabeza de lista ha indicado que desde la candidatura del PSPV por Valencia para las elecciones del 29N van a tratar de "explicarle a la gente durante estos 39 días de campaña que nos quedan por delante que merece la pena seguir avanzando". "Nos vamos a dedicar a explicarle a todo el mundo la necesidad de defender nuestros derechos, la igualdad, todas y cada una de esas leyes que esta derecha negacionista ha dicho que quiere derogar", ha apuntado.

"Nos vamos a dedicar a defenderlas, a mejorarlas y a hacer que la gente viva mejor", ha garantizado Bernabé, que ha señalado que los socialistas lo hacen "desde la convicción del compromiso con la ciudadanía". "Un compromiso que hemos demostrado todas y todos los que estamos aquí", ha valorado Pilar Bernabé.

"Aquí hay alcaldes, alcaldesas, hay diputados y diputadas. Yo misma he sido delegada del Gobierno. Sabemos lo que supone gobernar, lo que supone entender y empatizar con la ciudadanía. Sabemos la importancia de no dejar a nadie atrás", ha añadido.

"LA MADRE DE TODAS LAS CAMPAÑAS" EN MAYO

Por ello, ha defendido la necesidad de dar hoy "más que nunca un paso al frente". "Este equipo lo va a dar y lo vamos a dar con Pedro Sánchez, con el presidente que ha dotado a este país de derechos que siguen fortaleciendo nuestro Estado del bienestar", ha reivindicado.

Además, ha adelantado que la campaña electoral del 29N será "una antesala" de la de las elecciones autonómicas y municipales "de mayo de 2027", que será "la madre de todas las campañas", en las que los socialistas aspiran a recuperar la Generalitat de la mano de Diana Morant y el Ayuntamiento de València con ella misma. "Les aseguro que habrá una alcaldesa que se llamará Pilar Bernabé", ha garantizado.

Precisamente, preguntada por si es compatible ser cabeza de lista al Congreso con ser también la candidata a la Alcaldía, ha respondido: "Lo voy a demostrar cada día, no se preocupen, no tengan ninguna duda". En todo caso, ha recalcado que su "objetivo final y último" es ser alcaldesa de la capital, para lo que ha avanzado que, de cara al 29N, hará campaña "en un espacio que la alcaldesa de València --María José Catalá (PP)-- tiene totalmente olvidado, que es el área metropolitana".

"Esta València a la que aspiro y que quiero enseñarle a la gente que puede llegar a ser necesita del área metropolitana, necesita conectarse y pensar en global, porque esta ciudad tiene una movilidad que es de más de un millón y medio de habitantes que necesitan tener los mejores servicios, que necesita del diálogo y del encuentro", ha enfatizado Bernabé.

APELA A LA "VALENTÍA"

Por eso mismo, ha apelado a "la valentía de todas las personas de izquierdas para hacer frente a ese negacionismo que viene del otro lado del Atlántico, pero que aquí, hoy, más que nunca, lo representa la derecha de toda la vida". "Esa que llevó a España a ser un país del que la gente huía por miseria y por hambruna", ha incidido.

"Así que sí, lo digo porque como hay señoras en esta ciudad que añoran el franquismo, recuerdo que solo trajo miseria, hambruna y desigualdad. Eso, por supuesto, es lo que vamos a combatir en esta campaña electoral. Lo vamos a hacer y ya les digo que será la precampaña de mayo de 2027", ha zanjado.