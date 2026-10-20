El PSPV reivindica que Bernabé cesa "con las botas puestas" y el PP la acusa de "bailar en mítines" en plena alerta

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en una visita a Paiporta - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha alabado el trabajo de la hasta ahora delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, al frente de este departamento y ha resaltado que termina este martes su gestión antes de ser cesada "como lo hizo desde el primer día, con las botas puestas". Mientras, el PP ha acusado a la representante del Ejecutivo central de irse el sábado a Madrid a "bailar en los tablaos de los mítines" del PSOE en plena alerta por lluvias en Valencia y Alicante.

Así lo han asegurado desde ambos grupos, en rueda de prensa tras la junta de síndics de este martes, un día después de que el paso de la dana Adam haya provocado inundaciones en las comarcas de la Safor y la Marina Alta y dejado varias víctimas mortales.

De un lado, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha agradecido el trabajo de Bernabé tras conocerse que el ingeniero agrónomo Roger Llanes será el nuevo delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana en sustitución de la hasta ahora responsable, que encabezará la candidatura del PSOE por Valencia en las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Ha acabado su gestión como lo hizo desde el primer día: con las botas puestas al frente de la emergencia, llenándose las botas de barro y salvando vidas", ha valorado Muñoz, que ha asegurado que Bernabé ha sido "una magnífica delegada del Gobierno", con un currículum "intachable". "Ha trabajado desde el primer día en la emergencia y ahora también, con esa fuerza, dignidad e importancia al trabajo realizado los últimos años, concurre como cabeza de lista a las Cortes Generales", ha resaltado.

Así, el portavoz socialista ha augurado que Bernabé realizará "una magnífica labor" allí donde esté, al tiempo que ha aprovechado para transmitir su enhorabuena y desear "mucha suerte" al nuevo delegado, Roger Llanes.

"TODOS LOS VALENCIANOS SABÍAN LA QUE PODÍA CAER"

Sin embargo, el síndic del PP, Nando Pastor, ha reprochado a la delegada del Gobierno que estuviera este pasado sábado en Madrid "bailando por los tablaos de los mítines del PSOE", mientras "todos los valencianos, hasta el último, sabían la que podía caer" ante las alertas por lluvias. "No quiero pensar si hubiese sido un candidato del PP el que hubiese hecho eso, pero era la delegada del Gobierno, de quien compete la seguridad", ha remarcado.

Frente a ello, el representante 'popular' ha puesto en valor que el PP ha "antepuesto" la seguridad y ha cancelado varios actos de precampaña electoral previstos para esta semana en distintos puntos de la Comunitat Valenciana. "Estamos donde hay que estar, en Pego, Oliva o Daimús. El cálculo político no va con nosotros", ha zanjado.