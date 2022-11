El PSPV tiene lista su propuesta para bonificar sucesiones a empresas familiares frente al rechazo de sus socios

Compromís critica la "deriva" de los socialistas con los impuestos: "Los experimentos más allá del Botànic no salen bien"

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV tiene preparadas las enmiendas que registrará en solitario en Les Corts para bonificar al 99% el impuesto de sucesiones en la transmisión de todas las empresas familiares y no solo de las que facturan menos de diez millones como actualmente, una propuesta que quiere que entre en vigor en 2023 y para la que tiene de plazo hasta este viernes 17.

Se trata de una rebaja con la que no están de acuerdo sus socios de gobierno: Compromís rechaza la "deriva" de los socialistas en materia fiscal y advierte que "los experimentos más allá del Botànic no salen bien", mientras UP insiste en que paguen más impuestos los más ricos. De la oposición, el PP exige al PSPV que se aclare y Cs garantiza su apoyo.

Así lo han expuesto las portavoces parlamentarias tras la junta de síndicas de este martes. Ana Barceló (PSPV) ha confirmado que su grupo presentará las enmiendas a la ley de acompañamiento a los presupuestos a las que se "comprometió hace tiempo" el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, para bonificar este impueso con el fin de garantizar la continuidad de las empresas familiares.

De momento, la síndica socialista ha remarcado que no han hablado con "ningún grupo" para saber con qué apoyos pueden contar, aunque ha confiado en que se sumen porque es una bonificación que permite "seguir fortaleciendo la economía valenciana".

"Puig fue meridianamente claro: esto no va a afectar al compromiso de la Generalitat con las familias, los trabajadores autónomos y las empresas", ha recalcado al ser preguntada por las críticas de sus socios.

Papi Robles (Compromís) ha hecho notar que "evidentemente" no están satisfechos con "la deriva del PSPV", ya que considera que esta bonificación demuestra que "los experimentos más allá del Botànic no salen demasiado bien".

Al respecto ha recordado cuando Puig "intentó pactar en 2020 con un señor oscuro que hoy está cantando en algún karaoke", en alusión al exportavoz de Ciudadanos Toni Cantó.

Pilar Lima (UP) se ha limitado a reiterar que la postura de su grupo es que "quien tenga más pague más" impuestos. "No apoyamos una bajada de impuestos al clan Roig, hay que cuidar ahora más que nunca a los que menos tienen", ha subrayado.

Entre la oposición, la 'popular' Mª José Catalá ha urgido a Puig a que "se tome en serio este momento económico con una rebaja de impuestos real" y a que "diga claramente qué va a hacer con el impuesto de sucesiones".

Ruth Merino (Cs) ha asegurado que el PSPV no ha contactado con ellos y ha garantizado que tendrán la "oportunidad" de hacerlo, ya que ha vuelto a ofrecer el apoyo de su grupo a esta y otras iniciativas para aliviar la presión fiscal. "Si no quieren dar el paso pueden votar a favor de nuestra enmienda", ha señalado antes de la confirmación de la propuesta del grupo socialista.

LOS SOCIOS PIDEN QUE LA REBAJA DE TASAS NO SUPONGA RECORTES

Al margen de esta bonificación, respecto a la extensión de la rebaja del 10% de las tasas autonómicas hasta agosto anunciada este lunes por Puig, Compromís ha reclamado que en ningún caso suponga un recorte de los servicios públicos y UP ha advertido que es "una mala idea porque afecta a la mayoría de los valencianos".

Frente a sus advertencias, el PSPV ha descartado que esta ampliación vaya a afectar a los ingresos calculados en el proyecto de presupuestos para 2023, ya que "se puede ingresar por otros conceptos o se puede equilibrar".

Por otro lado, los grupos han marcado posición sobre la alianza valenciana contra la inflación que escenificaron este lunes la Generalitat, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales.

Mientras el Botànic la ha defendido, el PP la ha tachado de "engaño municipalista" ante la subida de tasas prevista en la ley de acompañamiento a los presupuestos, Cs ha advertido que hay "mucho anuncio y puesta en escena que puede quedar solo en palabras" y Vox ha descartado sumarse a "más circos o pantomimas puramente electoralistas".