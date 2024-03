El PSPV lamenta la "equidistancia" del PP tras "los insultos ultras" que profirió Vox en la Diputación de Valencia

Los diputados socialistas abandonaron el pleno después de que un representante de Vox llamara "criminal" al PSOE

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSPV y portavoz en la Diputación de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, ha lamentado la "condescendencia, indulgencia y equidistancia" con la que, a su parecer, el presidente de la institución, Vicent Mompó, ha tratado "los insultos proferidos por la ultraderecha contra el PSOE en el pleno celebrado el martes en el que los 12 diputados y diputadas socialistas abandonaron sus escaños".

Bielsa se ha referido así a los hechos acaecidos ayer en el pleno de la corporación provincial, donde una moción sobre la Semana Santa presentada por Vox acabó en polémica después de que el portavoz de esa formación, Sergio Pastor, llamara "criminal" al PSPV-PSOE.

Al respecto, el portavoz socialista señala que Mompó "en ningún momento recriminó ni hizo el más mínimo reproche al portavoz de la formación ultra que llamó partido criminal que perseguía monjas" al PSOE".

"Es una muestra más de que el PP es rehén de la ultraderecha, Vox marca la agenda ultra de Mazón y blanquean a la ultraderecha porque la necesitan para gobernar en la diputación y en la Generalitat, pero es un peligro para los derechos y las libertades de la ciudadanía", asegura.

"Jamás había escuchado en un pleno algo así, que nos llamaran criminales al partido político que más ha hecho por la libertad, la justicia y por la conquista de los derechos sociales y políticos en este país; lo que hemos visto en la Diputación de Valencia es un discurso de odio contra la democracia y contra un partido y sus militantes y eso no podemos permitirlo, es indigno", añade.

"Por mucho que hablen de concordia aquí hay un partido y unos representantes que somos permanentemente insultados y otros que insultan después de haber estado semanas acosando nuestras sedes", insiste el portavoz.

Bielsa lamenta la "equidistancia" de Mompó que trató por igual el insulto de "partido criminal" que lanzó Vox con la recomendación que realizó el portavoz socialista de un libro que lleva por título 'Facha'.

REVISIONISMO NEGACIONISTA

"La ultraderecha y el PP están intentando vestir un discurso de concordia con las leyes que están presentando en los parlamentos pero es una falacia porque solo buscan un revisionismo negacionista del golpe de estado de estado y de la dictadura y mientras hablan de concordia profieren insultos y discursos de odio contra un partido como el PSOE sin que el PP diga nada", lamenta el portavoz socialista.

"Pero tampoco podemos esperar mucho más de un portavoz de una formación ultra en la Diputación que es digno aprendiz de un vicepresidente de la Generalitat que gobierna junto al PP de Mazón y que quería ponerle a su caballo el nombre de un dictador o que se vanagloriaba de que era hijo de los vencedores de la guerra", concluye Bielsa.

La expresión que empleó el diputado de Vox provocó el rechazo y las críticas de los doce diputados socialistas, que abandonaron el pleno. Al malestar expresado por los representantes del PSPV se ha sumado el de la vicepresidenta primera y diputada de Ens Uneix, Natàlia Enguix, que señaló que no compartía la intervención de Vox.

El presidente Mompó (PP) indicó antes de cerrar la sesión que no le gusta la "tensión" que se ha vivido en el debate de la moción de Vox, la última de las previstas en el orden del día. "Criminal no es una palabra que me guste", expuso, además de decir que "la línea" que han de llevar los diputados y los debates de esta corporación "es otra".