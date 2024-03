Puente afirma que "a día de hoy" el aeropuerto de Alicante no necesita segunda pista: "Se hará cuando Aena considere"

Defiende la ampliación del puerto de València: "La decisión política está tomada y vamos a ir hasta el final"



El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que "a día de hoy y en los dos próximos años", el aeropuerto de Alicante "no necesita una ampliación", incluso con las previsiones de aumento de viajeros, aunque ha remarcado que "está prevista en el actual plan director" de la infraestructura.

"Cuando Aena considere que se necesita, lo hará con anticipación", ha recalcado, y ha garantizado que los tráficos están cubiertos con las instalaciones actuales.

Puente (PSOE) ha valorado así las peticiones de la Generalitat y de los ayuntamientos de Alicante y Elche, tres administraciones gobernadas por el PP, de que se impulse la segunda pista del aeropuerto. "Aena quiere captar viajeros; si para hacerlo necesita la ampliación de la pista, lo hará", ha subrayado en un desayuno informativo de la Cadena SER.

Por tanto, ha pedido "dejar a un lado la demagogia" y ha criticado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, hable de "agravios". "El Gobierno no tiene ninguna manía a Valencia ni a Alicante", ha aseverado, y ha instado a Mazón a tener "rigor" y buscar "otros argumentos".

En general, tanto en el aeropuerto de Valencia como en el de Alicante, ha explicado que Aena trabaja en planes que prevén su ampliación, que se ejecutarán "cuando se considere neceseario". "Pido que se confíe en los profesionales de Aena que saben de forma inmejorable las necesidades de los aeropuertos", ha reclamado.

NO CREE QUE LOS TRIBUNALES PARALICEN EL PUERTO

Respecto a la ampliación del puerto de València, que desbloqueó a finales de 2023 el Gobierno, Puente ha reiterado la voluntad "imparable" de que las obras salgan adelante aunque haya recursos presentados. "No tiene por qué haber problemas en los tribunales", ha sostenido.

"La decisión política está tomada y vamos a ir hasta el final", ha recalcado, y ha rechazado que sea un proyecto "dañino" para el medioambiente, ya que según el "tiene un balance ecológico muy favorable". "El daño, si es que lo hay, ya lo ha habido: ya lo produjo la primera terminal --ha expuesto--. Lo que se va a hacer es rellenar un muelle ya construido; no se va a añadir ningún daño litoral".

Además, ha garantizado que si el proyecto tiene impactos serán corregidos, ha destacado que beneficiará a industrias como la cerámica y ha advertido que si no se ampliara el puerto de València se perdería "potencial económico" en favor de los del norte de África. "Crecimiento y descarbonización son dos caras de la misma moneda", ha zanjado.

RECONOCE LOS "PROBLEMAS" EN CERCANÍAS

En materia ferroviaria, preguntado por la situación de los trenes de Cercanías y por los retrasos, el ministro ha reconocido la existencia de "problemas" tanto en Valencia como en Madrid, aludiendo a "incidencias como la de hoy en Atocha" donde la circulación ha sufrido demoras por una avería en la entrada sur a causa de las obras de la infraestructura.

Pero ha remarcado que estos problemas no son a causa de que el Gobierno no esté "actuando" para mejorar la red mientras el servicio continúa en funcionamiento. También ha aludido al material rodante obsoleto --"no entra un tren nuevo de Cercanías desde 2008"-- y ha asegurado que en España la puntualidad de los Cercanías ronda el 80% mientras en Alemania está, según él, en un 50%.