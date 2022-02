El puerto de València será "el primero de Europa en usar tecnologías del hidrógeno para reducir el impacto ambiental"

VALÈNCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), Emilio Nieto, y el presidente de la Auoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, han firmado este miércoles un convenio de colaboración que el puerto de València sea "el primer puerto europeo en utilizar tecnologías del hidrógeno para reducir el impacto ambiental".

Se trata del proyecto H2PORTS, que es "la primera iniciativa financiada por la Comisión Europea para el desarrollo de esta energía limpia y su despliegue en los puertos", ha explicado Nieto, al tiempo que ha añadido que "había mucha competencia de otros lugares pero se seleccionó el proyecto de València porque era el más completo e innovador". En esta línea, ha afirmado que "València es el puerto pionero y emblemático de Europa en el desarrollo de tecnologías del hidrógeno".

El responsable de Valenciaport ha indicado que el proyecto es una iniciativa más del "objetivo estratégico de tener un equilibrio energético en 2030", y ha detallado que la hidrogenera del Puerto de València, la estación móvil de suministro de esta energía limpia, se ubicará en el muelle norte, en el sitio conocido como Bracet de la Gità o Xità.

Con esta iniciativa Valenciaport da un paso más en su objetivo 2030, cero emisiones y su apuesta por convertir al Puerto de València como "el primer puerto de Europa en incorporar las tecnologías de hidrógeno para reducir el impacto ambiental de sus operaciones".

Esta estación, que forma parte del proyecto H2PORTS, será móvil y proporcionará el combustible necesario, en las condiciones y cantidades adecuadas para garantizar los ciclos de trabajo continuos de los equipos que forman parte de esta iniciativa.

En concreto, el primero de estos equipos será la máquina o prototipo de vehículo Reach Stacker o apiladora de contenedores que estará alimentado con esta energía y que se probará en MSC Terminal Valencia. El segundo equipo será una cabeza tractora 4*4 equipada con un conjunto de pilas de combustible para su prueba en las operaciones de carga/descarga en Valencia Terminal Europa del Grupo Grimaldi.

Por su parte, el presidente de la Fundación Valenciaport, Antonio Torregrosa, ha apuntado que "desde Valenciaport se sigue trabajando en ampliar el uso del hidrógeno en otros ámbitos portuarios. Se están estudiando iniciativas con prácticos, el transporte terrestre o la naviera Baleària. Además, con la firma Standler, estamos investigando el desarrollo de una locomotora para desplazamientos internos dentro del puerto".

H2PORTS

El proyecto europeo 'H2PORTS - Implementing Fuel Cells and Hydrogen Technologies in Ports' coordinado por la Fundación Valenciaport, en estrecha colaboración con la APV, y financiado por el programa Clean Hydrogen JU, el sucesor de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), tiene como objetivo principal probar y validar tecnologías de hidrógeno sobre maquinaria portuaria que permitan contar con soluciones aplicables y reales sin afectar al rendimiento y seguridad de las operaciones y produciendo cero emisiones.

H2PORTS testeará tres pilotos en el Puerto de València: una reach stacker de carga/descarga y transporte de contenedores, alimentada con pilas de hidrógeno, que será desarrollada por Hyster-Yale; un tractor de terminal, desarrollado por Atena, que será alimentado por una pila de combustible proporcionada por Ballard; y la estación móvil de repostaje de hidrógeno, desarrollada por el CNH2. Los tres pilotos se probarán durante 2 años tras su llegada al Puerto de València, en condiciones reales.

Gracias a esta iniciativa el Puerto de València será el primer puerto de Europa en incorporar las tecnologías de hidrógeno para reducir el impacto ambiental de sus operaciones. El proyecto H2PORTS conllevará una inversión total de 4 millones de euros y participan la APV, la Fundación Valenciaport, el Centro Nacional del Hidrógeno, y las empresas privadas MSC Terminal Valencia, Grupo Grimaldi, Hyster-Yale, Atena Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente, Ballard Power Systems Europa y Enagás.

HOJA DE RUTA DEL HIDRÓGENO

Valenciaport afirma su compromiso con la lucha contra el cambio climático y la descarbonización a través de diferentes acciones. El hidrógeno verde es una de las líneas de trabajo que está llevando a cabo la APV, que ha sido reconocida por el Gobierno de España como referente en el marco de la 'Hoja de Ruta del Hidrógeno'.

Así, la APV es una de las instituciones, junto al Ayuntamiento de València, la Generalitat Valenciana y la Universitat Politécnica de València, de la estrategia 'Valencia Valle del Hidrógeno' para coordinar, crear sinergias y fomentar la investigación en hidrógeno verde en el sector del transporte y la logística de València y su entorno metropolitano.

Además, la APV ha suscrito una alianza con la Autoridad Portuaria de Hamburgo (HPA), para generar proyectos de esta energía limpia con el apoyo de los programas que está poniendo en marcha la Unión Europea. Valenciaport es muy activo en iniciativas locales y regionales que impulsen esta colaboración, pero también en el ámbito europeo y mundial, por ello forma parte de la Clean Hydrogen Allicance y la Global Ports Hydrogen Coalition. También se ha creado un grupo asesor abierto a más de 65 miembros y 30 puertos de todo el mundo que está trabajando para ayudar a desarrollar la cadena de valor del hidrógeno para los puertos.