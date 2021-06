Puig apela a la prudencia y recuerda que se debe usar mascarilla al aire libre si no hay una "distancia razonable"

El president de la Generalitat espera que a mediados de julio el 60-65% de la población pueda estar vacunada

VALÈNCIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha apelado este jueves a ser "extraordinariamente prudentes" en esta etapa porque "la pandemia continúa entre nosotros" y ha recordado que aunque en aire libre la mascarilla deje de ser obligatoria este sábado, y "cuando no tengas capacidad de mantener una distancia razonable hay que llevar siempre la mascarilla".

Puig ha realizado estas declaraciones en Villafranca, tras visitar la fábrica de Maire Claire, al ser preguntado por la utilización de las mascarillas que dejarán de ser obligatorias en exteriores a partir del próximo sábado. El jefe del Consell ha puntualizado que "esto no quiere decir que nos la tengamos que quitar en todos los espacios porque en todos los espacios no vas a conseguir respetar la distancia" mínima de seguridad.

En su opinión, "hasta que no consigamos avanzar en la vacunación más aún tenemos que ser muy prodentes, sobre todo en los segmentos de población que ahora son los que se están contagiando y que están subiendo en las últimas semanas entre los jóvenes", y entre los que aunque no es lo habitual, "puede tener consecuencias graves".

Puig espera que a mediados de julio esté vacunado al menos entre el 60-65% de la población pero ha querido dejar claro que "aún estamos lejos de la normalidad, avanzamos firmes firmes pero para llegar más pronto tenemos sque ser más prudentes", ha apuntado.

Según el 'president' es momento de ser "ser extraordinariamente prudentes" porque aunque en las planyas y los espacios naturales no sea nacesaria la mascarilla, hay lugares al aire libre donde no se puede mantener una "distancia razonable". No se puede "dilapidar" ahora el esfuerzo realizado todo este tiempo, ha advertido.