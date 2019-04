Puig cierra campaña "ilusionado" frente a los "cenizos" y Sánchez se compromete a acompañarle cuando tome posesión

Publicado 26/04/2019 23:07:07 CET

Destaca el trabajo hecho en esta "tierra progresista" y reclama a Sánchez la reforma de la financiación: "Nos tienes que ayudar"

VALÈNCIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y candidato socialista a la reelección, Ximo Puig, ha mostrado este viernes su optimismo de cara a las elecciones del domingo y ha afirmado que el PSPV será, después de 30 años, de nuevo la fuerza más votada en la Comunitat Valenciana, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a estar a su lado cuando vuelva a tomar posesión como presidente, como hizo en 2015, aunque esta vez siendo él también presidente, ha apostillado.

El Parc Central de València ha sido el escenario del mitin con el que el PSOE ha puesto punto y final a la campaña electoral, con un acto en el que se ha superado el aforo previsto, con la asistencia de más de 6.000 personas, según la organización, que ha arrancado a las 19.30 horas en un claro ambiente festivo con varias actuaciones musicales, entre ellas la de Tequila como "teloneros de Pedro". Alejo Stivel ha aprovechado el 'Hoy puede ser un gran día' para apostillar: "Y el domingo, también".

En este acto de cierre de campaña, que el PSOE celebra por primera vez en democracia en la ciudad del Turia, han participado, además de Sánchez y Puig, el ministro y cabeza de lista al Congreso por Valencia, José Luis Ábalos, y la candidata a la Alcaldía de València, Sandra Gómez.

Pedro Sánchez ha recordado que ya en 2015 acompañó a Puig en su toma de posesión y vio "la ilusión y esperanza que se despertó en muchísima gente", ilusión y esperanza por "un cambio de época" que ve ahora en "mucha más gente". "Cuando vuelvas a tomar posesión, yo estaré contigo y habrá una pequeña diferencia solo y es que te acompañaré como presidente del gobierno", ha agregado, para invitar a "llenar las urnas de puños y rosas".

Por su parte, Puig ha valorado el simbolismo de este acto, ha agradecido al Gobierno central las inversiones que incluyó para la Comunitat en unos presupuestos que "la derecha y los independentistas han frustrado" pero que esta primavera "podrá volver a presentar" y ha aprovechado la ocasión para reivindicar soluciones para el sector citrícola y para reclamar la nueva financiación autonómica.

RECLAMA LA FINANCIACIÓN ANTE SÁNCHEZ

"Pedro, nos tienes que ayudar y lo sabes, y te has comprometido, estoy seguro de que la próxima legislatura va a ser la que los valencianos tendremos el modelo de financiación que merecemos, estoy seguro, confío absolutamente", ha apuntado, para agregar que aquí "la gente trabaja un huevo, pero necesitamos que se nos apoye". Sánchez ha respondido que el PSOE es "el único partido que defiende una financiación autonómica de verdad para la Comunidad Valenciana".

Asimismo, ha reivindicado como aval el trabajo realizado estos últimos cuatro años, levantando "la dignidad de la Comunitat", una tierra "maravillosa, que nada tiene que ver con lo que algunos interpretaron que era" y que ha pasado de ser "epicentro de la corrupción a epicentro de la solidaridad, de ser la vergüenza a la ilusión". "Decían que todo iba a ser una gran catástrofe, la catástrofe eran ellos", ha agregado.

"Es una tierra progresista que durante algún tiempo ha tenido muy mala suerte, pero ya ha acabado", ha dicho, para criticar que la derecha, ese "populismo conservador" esté haciendo brotar "lo peor que hay en el ser humano, el rencor, la xenofobia, la mirada contra el otro". Con ello, ha dicho, "no se construye futuro, sino desesperación y desesperanza".

"HUMILDAD, RESPONSABILIDAD, LEALTAD"

Frente a ello, los socialistas --ha agregado-- acuden "con el rostro ilusionado" para "parar la coalición contra el progreso" que confía su futuro en la extrema derecha. "Cuanta más intención de voto, más humildad, más responsabilidad, más compromiso, más lealtad con los valencianos, esa es nuestra manera de entender la política", ha aseverado Puig.

A su juicio, estas elecciones "son fundamentales" porque está en juego la democracia y este "es un momento apasionante que tenemos que vivir con alegría porque hay mucho cenizo, la coalición contra el progreso de la derecha no nos puede amargar la vida".

"ORGULLOSO" DE LIGAR SU FUTURO AL DE SÁNCHEZ

Tras admitir que no fue fácil para él tomar la decisión de adelantar las elecciones, ha indicado que hay que "alinear a dos gobiernos que piensan en progreso y que tienen las mismas gafas" para mirar a las personas". Decían, ha recordado, que se dijo que con esa apuesta ligó su futuro al de Sánchez y ha asegurado: "Estoy orgulloso".

Por su parte, José Luis Ábalos ha reconocido el cambio emprendido en la Comunitat en 2015 que "cerró un periodo largo de prepotencia, arrogancia, corrupción, despilfarro e impunidad" y también ha defendido el trabajo realizado durante estos meses por el Ejecutivo de Sánchez.

ÁBALOS Y LA "IZQUIERDA VALIENTE" ANTE LA "DERECHITA COBARDE"

Se ha dirigido a la "derechita cobarde" para decirle que esta "es la izquierda valiente" que no se resigna a ser testimonial y ha lamentado que estas elecciones no van de debatir programas, sino que "todo son amenazas, advertencias, catástrofes, armas, muros, penas, prisión, estado de excepción". "¿Se les ocurre algo positivo que nos permita tener alguna ilusión? No hay peor crimen que robar la esperanza a un pueblo", ha asegurado.

Además, ha incidido en que los socialistas quieren a España pero no les gusta que "los demás decidan sobre la identidad de uno": "Tenemos un gran programa para un gran proyecto de país".

Así, ha advertido de que estas elecciones "no van de democracia" y ha advertido: "En una democracia se pueden perder elecciones pero nunca en unas elecciones se puede perder democracia".

Ábalos ha tenido palabras para quienes se "roban candidatos" y ha preguntado "cómo van a hacer un gobierno si no se fían entre ellos", al tiempo que ha llamado a defender el domingo "la democracia, la justicia social" y poder tener "un gobierno serio, riguroso, preocupado por los problemas de la gente, que no necesita coartadas para esconder su perversión ni su inutilidad".

"VOLVEREMOS A HACER HISTORIA"

"Estoy convencido de que, una vez más, los socialistas volveremos a hacer historia y lo podremos contar con orgullo y satisfacción", ha concluido.

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha advertido de que este domingo está en juego "que la España machista, racista, rancia, vuelva", una España en la que "la mayoría no cabe" y se ha referido especialmente a las mujeres: "nos quieren o como sumisas y obedientes o como explotadas". "A votar por Carmen Alborch y Carme Chacón", ha arengado, para incidir en la importancia de acudir a las urnas "para no arrepentirnos de que ya no podamos decidir".