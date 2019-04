Puig confía en lograr un gobierno de "renacimiento" y avisa que "no todo está resuelto"

Publicado 24/04/2019 15:31:03 CET

Resta importancia a tensiones con Compromís en la campaña: "Nuestra alianza siempre ha sido desde el respeto y la lealtad"

El 'president' y candidato socialista, Ximo Puig, ha mostrado su confianza en reeditar tras el 28A el gobierno del Botànic y que en su segunda legislatura suponga "un gobierno de renacimiento de la Comunitat Valenciana", aunque se ha mostrado "absolutamente prudente" respecto a las encuestas que apuntan al PSPV como primera fuerza: "Que los ciudadanos no piensen que todo está resuelto".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios en la sede de CCOO PV, a cuatro días del 28A, preguntado por cómo debería ser un hipotético Consell de nuevo compartido por PSPV y Compromís y por cómo ve las encuestas electorales.

Puig ha defendido que los sondeos son sondeos y ha apuntado como "gran incógnita" saber "qué pasará con la extrema derecha". "La única esperanza para las derechas democráticas en la Comunitat Valenciana es la extrema derecha, y ese es el problema en estos momentos", ha aseverado.

Aunque ha remarcado que no se sabe "cuál será la consideración que los ciudadanos darán finalmente a esta nueva fuerza", ha advertido que se trata de "una vieja fuerza que habla de lo peor que nos ha pasado: el retroceso en la lucha contra el diferente, el fanatismo".

En este contexto, ha llamado a que "los ciudadanos no piensen que todo está resuelto". "Está bien que las encuestas vayan bien, y me gustaría mucho que se consolidaran así, pero estamos todavía muy lejos de la decisión", ha subrayado, una decisión que "tienen los ciudadanos; sobre todo pensar que no podemos volver atrás".

Para el líder del PSPV, las elecciones generales y autonómicas del domingo van "de mirar adelante o atrás", por lo que ha alertado que "volver ahí de donde salimos huyendo sería catastrófico".

Respecto a si cree que seguir con el Botànic permitiría dar "un paso más", ha afirmado que "cuanto más apoyo tenga ese gobierno, más capacidad tendrá de vislumbrar un futuro de concordia y convivencia, pero también de avance social".

"Las grandes cuestiones están encima de la mesa; envejecimiento, cambio climático, despoblamiento... están ahí y ahí que abordarlas. Hay que superar las urgencias y tener un proyecto de mayor profundidad en una democracia social", ha reivindicado.

TENSIONES Y DIFERENCIAS

Preguntado por las "tensiones" con su socio de gobierno, Compromís, durante esta campaña, Puig ha asegurado que antes de unas elecciones es "normal que haya competencia y las diferencias se expliciten más y se quieran explicitar más".

En todo caso, ha remarcado que el Botànic es "un gobierno con total normalidad". "Nuestra alianza siempre ha sido desde el respeto y la lealtad, y espero que en el futuro siga así", ha manifestado, frente a lo que ha reiterado que "las derechas están en una posición muy complicada".

Del PP ha dicho que "ha sido un partido adosado a la corrupción que no ha pedido todavía perdón por lo que hizo en la Comunitat Valenciana", con lo que ve "muy difícil que nadie se vuelva a enganchar a un proyecto absolutamente del pasado".

RODRÍGUEZ

Por contra, ha puesto en valor la respuesta del PSPV "cuando hay algún problema que no tiene que ver con la corrupción económica que tiene que ver con el PP", en referencia el abandono del partido del alcalde de Ontinyent (Valencia), Jorge Rodríguez, a raíz del levantamiento del sumario del caso Alquería, en el que está investigado durante su periodo como presidente de la Diputación.

Puig ha puntualizado que se trata de un caso en el que "se ha demostrado que se han hecho mal unas contrataciones de un consejo de administración", ante lo que los socialistas tomaron "las medidas que toca".

"No quiero quitarle ninguna importancia; si las cosas se hacen mal, hay que actuar inmediatamente, y nosotros actuamos inmediatamente apartando de la Presidencia de la Diputación de Valencia al entonces presidente, que está fuera de las listas del PSPV", ha aseverado, para reiterar que la responsabilidad jurídica se derimirá en su momento.

Ha rechazado así la intención de "intentar tapar la inmensa corrupción del PP por un caso de una prevaricación administrativa, sin quitarle ninguna importancia y con una respuesta inmediata por parte de los distintos partidos". "Es ridículo, patético y los ciudadanos no caerán en ello", ha zanjado.