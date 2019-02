Puig cree "dramático" que las trabajadoras de Raspeig no cobren y dice que hay que encontrar una solución "inmediata"

Publicado 25/02/2019 17:02:08 CET

CASTELLÓN, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado sobre la huelga que han iniciado trabajadoras de Limpiezas Raspeig y Netalia que le parece "increíble y absolutamente dramático" que los recursos de los ciudadanos que finalmente llegan a la empresa "no lleguen a quien han de llegar, que son las personas que están trabajando", y ha asegurado que hay que encontrar una solución "inmediata".

Puig se ha referido así a la decisión de los trabajadores de Limpiezas Raspeig y Netalia --en su mayoría mujeres-- que prestan servicio en 85 institutos de Enseñanza Secundaria de la Comunitat Valenciana, así como en centros de subdelegación de gobierno, Tesorería de la Seguridad Social o el INSS, de iniciar el pasado 18 de febrero una huelga indefinida para protestar por el impago de nóminas.

Preguntado sobre la reunión que piensa mantener con representantes de los trabajadores, Puig ha recordado que "el problema grave que tenemos es que la Generalitat paga pero la empresa no paga a las trabajadoras". "Me parece increíble y absolutamente dramático que los recursos de los ciudadanos que finalmente llegan a la empresa no lleguen a quien han de llegar, que son las personas que están trabajando", ha añadido.

En este sentido, el jefe del Consell ha subrayado que están haciendo todo el operativo posible de diálogo con la empresa para que pague, pero -ha dicho- "también hay que tomar medidas a corto plazo para pagar a estas trabajadores, por lo que tenemos que encontrar una solución inmediata, y a medio plazo tenemos que plantear claramente que no pueda pasar".

Al respecto, ha explicado que en la nueva ley de contratos ya podría pagar directamente la Generalitat a los trabajadores en este caso, no así en la que está vigente para este contrato, pero, -ha defendido- "en cualquier caso, creo que hay que sancionar a las empresas que no cumplen con los trabajadores y con la Administración, y para ello hemos intentado establecer algún tipo de mesa de diálogo con la patronal porque no es verdad que todas las empresas sean así, sino que son algunas empresas las que están actuando de una manera que va en contra de la más mínima decencia".