Puig defiende que el Botànic es un "proyecto sólido" aunque "hay momentos de mayor y menor proximidad"

Apunta que "todos los ámbitos" trabajan en la desescalada y dice que buscan una salida de la crisis que no sea "de ganadores y perdedores"

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que el Gobierno del Botànic es un "proyecto sólido" pese a que ha admitido que "hay momentos de mayor y menor proximidad" entre sus socios, algo que cree que se debe "vivir con absoluta normalidad"

Así se ha pronunciado Puig en una entrevista concedida a Europa Press, donde ha destacado que "hay que gestionar" la diversidad y las "miradas diferentes" porque "lo han decidido así los ciudadanos", y en general ha considerado que el Botànic ha supuesto una "experiencia muy positiva" aunque "es verdad que siempre se pueden mejorar cosas".

Preguntado sobre si teme que la desescalada provoque desacuerdos en el seno del Botànic, ha afirmado que "esto es un gobierno, no son dos gobiernos ni tres". De hecho, ha indicado que están "todos posicionados en una estrategia" de "superar la pandemia haciendo lo más compatible este combate con la vida de la ciudadanía".

"Ese equilibrio es el que hemos mantenido y hemos intentado mantener durante toda la pandemia, y del conjunto la gestión podremos hablar cuando acabe. Entonces veremos exactamente pues como se han ido produciendo las distintas situaciones", ha indicado. En este sentido, ha incidido en que "no hay un manual" para la gestión de esta situación sanitaria.

Respecto a la desescalada, ha incidido en que "se está trabajando en todos los ámbitos" y sobre todo "por parte de quien tiene la mirada más objetiva, que es Salud Pública", así como los expertos que "ayudan para ver cómo se va a producir la desescalada".

Para Puig, la agenda es "la superación de la pandemia, una reactivación económica y social potente y que nadie se quede al margen", y considera que el Botànic está buscando una salida de la crisis que no sea "de ganadores y perdedores".

OLTRA Y LIMA

Preguntado sobre su relación con la vicepresidenta, Mónica Oltra, tras los desencuentros que mantuvieron a finales del año pasado, ha afirmado que "se han ido mejorando algunas cuestiones" que "tienen que ver con la aplicación de los materiales a la hora de la gestión y de la información y la participación".

Así, pese a que en este aspecto van "mejorando", "va a haber otros momentos en los que pueden haber desajustes", aunque cree que "hay que vivirlo desde la normalidad intentando, eso sí, ser fieles a lo que dice el Estatuto de Autonomía, que es que hay un gobierno que gobierna para toda la ciudadanía más allá del partido".

Por otra parte, preguntado sobre la posición de la nueva síndica de Unides Podem, Pilar Lima, y si siente "presión" por parte de la formación, Puig ha argumentado que "cuando se está en el Gobierno, se tiene que actuar con un sentido de Gobierno". "Los gobiernos tienen que gobernar para todos, no son simplemente un gestor de los intereses de aquellos que los han apoyado", ha indicado.

"Ciertamente, son gobiernos que tienen una base de carácter ideológico y de carácter programático y tienen que cumplir aquello que está previsto en el programa de gobierno", ha indicado, por lo que "no se trata de un tira y afloja permanente".

"ESPACIO DE DIÁLOGO" CON CIUDADANOS

Por otra parte, preguntado sobre el resultado electoral de Ciudadanos en Cataluña y cómo puede afectar esto a su relación con la formación en la Comunitat Valenciana, Puig ha considerado "positivo" el "espacio de diálogo" con la formación durante la pandemia, que llevó a su abstención en los presupuestos.

Por ello, le gustaría "continuar cooperando" con Cantó. Preguntado respecto al tono más agresivo que utilizó el síndic de Cs en el último pleno, ha señalado que le prefiere "en la actitud dialogante de estos meses pasados".

Así, ha apuntado que "incluso la expresión de la diferencia o de la fiscalización de un gobierno no tiene porqué ir adosada de tantos insultos como a veces se promueven desde la oposición".

"PROFUNDA DESESPERACIÓN" DEL PP

Por otra parte, se ha referido al "batacazo importante" del PP en las elecciones catalanas, que, con la ley electoral actual en la Comunitat Valenciana "no entraría en el parlamento". Por eso, ha afirmado que "cuando haces un mensaje radical, acaba ganando la derecha radical".

En este sentido, preguntado sobre las "banderas" de oposición que han cogido los 'populares' respecto a la gestión sanitaria y la investigación sobre las presuntas irregularidades atribuidas a su hermano, ha considerado que están en una "profunda desesperación" porque "no encuentran su espacio" y por la "crisis interna que tienen"

"Ellos piensan un activo del Gobierno es el president de la Generalitat y por tanto intentan generar todo tipo de dudas, de cuestiones que a mí no me afectan, porque entre otras cosas, cualquier cuestión que en un momento determinado una empresa en la que trabaje mi hermano o trabaje el familiar de quien sea que tenga la correspondencia en cuanto a derechos y deberes", ha indicado. Así, ha apuntado: "si alguna empresa ha hecho alguna cosa que no es correcta, tendrá su correspondiente sanción".

También se ha referido a las palabras de Bonig durante el último pleno, cuando instó a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a "cuidarse" de la "Torquemada" del Botànic: "Creo que se define a sí misma la persona que hace esas declaraciones".

Preguntado sobre una posible traslación del resultado de las elecciones catalanas a los próximos comicios valencianos, con la caída del PP y Cs, ha indicado que "estamos muy lejos de las elecciones", por lo que esta cuestión "no forma parte de su prioridad" en estos momentos.

PSPV

Lo que sí está más cerca es el período congresual en el PSOE y el PSPV, que arrancará con el Congreso Federal, previsto para otoño. "Lo afronto con la máxima responsabilidad que debe tener el Partido Socialista", ya que "es un partido en el que se vincula una gran parte de la responsabilidad institucional, tanto en el ámbito local y autonómico como a nivel de España".

Por ello, "cualquier decisión que se tome" tiene que "pensar más allá de las fronteras del partido". "Tiene que pensar cómo podemos contribuir a esa agenda de recuperación económica y social de España", ha indicado.

También se ha pronunciado respecto a las mociones de censura en varios municipios con tránsfugas que se presentaron por el PSPV y que han apoyado a formaciones de la oposición para derrocar gobiernos de formaciones del Botànic, como es el caso de Teulada. En ese sentido, ha exigido a los partidos "acabar con el transfuguismo".

"No se puede engañar a los ciudadanos. Cuando uno se presenta con un partido, si no está de acuerdo con el funcionamiento pues se va, pero no se puede pervertir la voluntad democrática de los ciudadanos. En Teulada todo el mundo sabía que si se ganaban las elecciones había un gobierno de progreso. Si ahora a mitad de camino alguien, por discrepancias o lo que sea, que son legítimas, no quiere continuar, pues se va y deja paso a otro compañero", ha indicado.

Por eso, ha exigido un "pacto antitransfuguismo" y que "ningún partido acepte votos de tránsfugas". "Aquí en la Comunitat Valenciana tenemos un largo historial vinculado al Partido Popular en esta cuestión, y lo que pido es que no se continúe con esa deriva", ha indicado.

Preguntado sobre las declaraciones de dirigentes socialistas y de Compromís relacionando al presidente de la Diputación de Alicante, el 'popular' Carlos Mazón, con estas mociones, ha señalado: "Yo espero que no sea así".

Por otra parte, respecto a la petición de 18 años de cárcel que hace el PP al expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, en el marco del caso Alquería --por el que dejó de pertenecer al PSPV--, Puig ha esperado que este caso pueda ser "evaluado lo más rápidamente por la justicia".