Puig dice que Feijóo está sometido por "influencias ayusianas" y no quiere reformar la financiación autonómica

Garantiza a Compromís que "la agenda valenciana es irrenunciable"

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está ""sometido por las influencias ayusianas", en alusión a la dirigente madrileña Isabel Díaz Ayuso, que "le están llevando a una situación en la que no quiere acordar nada". Ha asegurado así que no está por la labor de reformar la financiación autonómica cuando "ahora sería posible" porque Feijóo es conocedor de la "España plural" como expresidente de Galicia.

En la sesión de control de Les Corts, en respuesta a su socio de gobierno Compromís y a las críticas por la falta de inversiones del Estado, Puig ha hecho hincapié en que "la agenda valenciana es irrenunciable" tanto en financiación autonómica como en inversiones y en "visibilidad", ya que ha reiterado que España es más que Madrid.

Sobre la financiación ha vuelto a defender que la reforma "solo es posible si hay un gran acuerdo que en este momento no parece posible", ante la postura del PP que "tiene una responsabilidad enorme y es incapaz de llegar a acordar nada". Como ejemplo ha apuntado a las discrepancias para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Feijóo empezó con buen tono y creo que es una persona que conoce más la España plural que otros, pero el proceso de captación al que está sometido por las influencias 'ayusianas' le está llevando a una situación en la que no quiere acordar nada", ha expuesto, para afearle que no le haya respondido a su carta en la que le pidió avanzar en la financiación.

Por contra, Puig ha destacado que este mismo jueves se reúne en València con la ministra de Transportes, la socialista Raquel Sánchez, para avanzar en el acuerdo que alcanzó con Pedro Sánchez de crear una comisión permanente de seguimiento de las inversiones del Estado en la Comunitat.

Ha reconocido al portavoz adjunto de Compromís, Vicent Marzà, que la Generalitat no tiene "ninguna satisfacción" por el nivel de inversiones, ya que en 2021 no se ejecutó todo lo presupuestado, además de exigir el "cumplimiento estricto" del Estatut d'Autonomia en el dinero estatal que corresponde a la Comunitat: "Queremos que todo lo que esté en el Presupuesto se invierta e incluso se pueda ir más allá".

Al margen de las inversiones, Puig ha resaltado que la Comunitat está dos puntos por encima de lo que le correspondería por población en los fondos europeos Next Generation EU, de acuerdo a un informe reciente del BBVA. "Ese es el camino", ha alentado, "buscar fórmulas para revertir una situación absolutamente injusta".

MARZÀ PIDE QUE LA AGENDA VALENCIANA "SE HAGA FUERTE"

Por su parte, Marzà ha exigido que la agenda valenciana "se haga fuerte" y respete a los ciudadanos de la Comunitat "gobierne quien gobierne en Madrid". "Llegados a este punto, es evidente que no ha habido ningún Gobierno que haya respetado a los valencianos", ha denunciado, y ha afeado que Sánchez dijera al diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, que pedir más inversiones es fomentar el agravio territorial.

"No vamos a seguir ni la agenda de la derecha ni la sumisión a nadie que no sea el pueblo valenciano (...) No nos subordinaremos a nadie", ha proclamado el también exconseller de Educación.

Por otro lado, en respuesta a las críticas de Cs por el gasto de dinero en "cosas superfluas", Puig ha asegurado que la prioridad es gastar en el Estado del Bienestar y ha puesto como ejemplo el "cambio radical" en las políticas sociales en los últimos años, con una aumento en los beneficiarios de la renta valenciana de inclusión y del sistema de dependencia.

También ha descartado bajar los impuestos porque "es evidente que no estamos en un momento para desertar de la fiscalidad", sino que es necesario "tener ingresos y sobre todo gastarlos bien". Ha resaltado además el récord histórico de afiliados en la Seguridad Social a pesar de la crisis.

Como síndica de Cs, Ruth Merino le ha afeado que "saque pecho" de las cifras de empleo a pesar de las tasas de temporalidad, paro juvenil e interinidad de los funcionarios, del aumento del riesgo de pobreza o de la bajada de la renta de los hogares. Le ha urgido a dejar de dedicar recursos al fomento de la lengua valenciana en el sur de Alicante o las reversiones sanitarias a gestión pública: "Menos ideología, más pragmatismo y mejor gestión".