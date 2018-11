Puig sobre el espectáculo de Dani Mateo: "El derecho de manifestar una crítica no puede atacar la libertad de expresión"

Publicado 09/11/2018 13:31:20 CET

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha lamentado la "desgraciada polémica" con el espectáculo del humorista Dani Mateo en València ya que ha subrayado que la libertad de expresión es "un derecho que forma parte consustancial y nuclear de la vida democrática". Además, a su juicio, "el derecho de manifestar una crítica no puede ser atacar la libertad de expresión".

Puig se ha manifestado en estos términos ante los medios de comunicación, preguntado por la decisión del Teatro Olympia de cancelar las funciones del humorista debido a las amenazas recibidas. Finalmente, la obra se celebrará en el Palau de la Música de València, tras el ofrecimiento de varias administraciones valencianas de acoger su representación.

Al respecto, el jefe del Consell ha indicado que "la libertad de expresión es un derecho constitucional, fundamental y que forma parte consustancial y nuclear de la vida democrática", y ha defendido que "todo es posible hacerlo desde el respeto y desde el entendiendo del propio actor a que puede ser criticado por lo que ha hecho".

"A mí personalmente no me gustan muchas cosas que a veces se hacen, pero es que no es un problema de que a uno le guste algo o no, sino que el problema es la libertad de expresión", ha manifestado el 'president'.

No obstante, ha puntualizado que lo que más le "preocupa" es "lo que hay detrás de ese insulto permanente y de cualquier tipo de impedimento a que se puedan hacer actividades de carácter artístico o teatral que a veces no se comparten por una parte de la sociedad". "Y me parece correcto, pueden discutirlo y tienen todo el derecho de manifestar su crítica, pero eso no puede ser atacar la libertad de expresión", ha remarcado.

"Lo que me preocupa es lo que hay detrás de eso y es la intolerancia profunda que cabalga de nuevo por Europa con los viejos fantasmas de la xenofobia o la persecución a los que no piensan cómo tú", ha señalado y, en este sentido, ha considerado "muy importante" que los grupos con más tradición democrática "no se dejen llevar" por "el populismo conservador que está en estos momentos avanzando por Europa" y que es "terrible para el mantenimiento de la convivencia".

"Respeto absolutamente a aquellos que no están de acuerdo con ese gesto en concreto, pero la ironía y la crítica desde el punto de vista del cómico se debe admitir como tal. Todo el mundo debemos ser sujetos de aceptar la crítica", ha indicado.

Preguntado por la concentración que ha vuelto a anunciar España 2000 en contra de la obra, Puig ha indicado: "No voy a contribuir a la crispación y la confrontación". "Todo el mundo sabe quién es España 2.000 y que representa todo lo que he dicho, que es negativo para la sociedad, pero tienen derecho como todo el mundo a manifestar su opinión. Yo desde luego combatiré ideológicamente esa opinión siempre", ha subrayado.

Gómez: "CUALQUIER ARTISTA DEBE EXPRESARSE LIBREMENTE"

Por su parte, la primera teniente de alcalde y portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha explicado que se está "intentando cuadrar la función con la programación del Palau de la Música" y ha mostrado la "firme voluntad" del consistorio "con que cualquier artista pueda expresarse libremente en València".

A su juicio, no se puede permitir que "el odio y la intolerancia ejerciendo el miedo limite nuestra libertad de expresión".