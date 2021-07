Puig insiste en "hacer algo" con la financiación pero sin ir contra nadie: "No haré nunca frentismo en esta cuestión"

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha insistido en "hacer algo" con la financiación autonómica pero sin ir contra nadie: "Nunca haré frentismo en esta cuestión".

Puig se ha pronunciado en estos términos en una entrevista en la Hora de la 1, recogida por Europa Press, al ser interpelado por la infrafinanciación que denuncia la Generalitat y por si ha conseguido aliados para pedir una reforma al Ejecutivo.

El 'president' ha manifestado que el sistema de financiación está caducado desde hace seis años y "no puede continuar así porque genera mucha desigualdad".

Ha indicado que hay dos cuestiones "básicas": "la suficiencia financiera del conjunto del sistema autonómico y, por otra parte, la distribución de los recursos, y no puede haber las diferencias enormes que hay en estos momentos", ha aseverado. "Hay una situación de falta de equidad y es urgente que se aborde", ha dicho.

Con la financiación, ha añadido, de lo que se trata es de garantizar con parámetros evaluables la realidad y "todos los estudios dicen con rotundidad que la comunidad peor financiada es la valenciana y eso se tiene que superar", ha insistido.

En relación con los "aliados", Puig ha indicado que esta situación "hay que abordarla como un acuerdo y no como una confrontación entre territorios. Nunca haré frentismo en esta cuestión porque no es unas comunidades contra otras. Todas las autonomías tienen sus razones y sus argumentos y no se trata de ir contra nadie, sino de buscar una solución que garantice la igualdad entre españoles y la singularidad de los territorios".

EL BOTÀNIC Y MORANT

Por otro lado, Puig, preguntado por la salud del Botànic y por si prevé un adelanto electoral en la Comunitat, ha dicho que el Gobierno en la autonomía "goza de buena salud".

"Durante este tiempo hemos aprobado presupuestos y leyes. A veces pueden haber diferencias, que es la lógica de la gestión de la diversidad que nos exige la ciudadanía", ha aseverado, al tiempo que ha avanzado que este fin de semana tendrá lugar el seminario de gobierno en el que abordarán los retos del próximo semestre, que "queremos que sea el de la reactivación económica y social de la Comunitat", ha manifestado.

Por último, interpelado por si ve a la exalcaldesa de Gandia Diana Morant como una aliada en el Gobierno y un buen perfil para sucederle en su momento, ha señalado que "lo importante de un gobierno es lo que hace, aunque quien lo hace también".

Considera que con la remodelación hay un gobierno "preparado para la recuperación" y que hay un "buen equipo, con impronta joven, con mujeres capacitadas, como Morant, que ha demostrado en Gandia su enorme liderazgo". "Para mí es una aliada como el resto de miembros del Gobierno", ha resumido.